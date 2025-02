Pensionistas protestan en València contra su "discriminación" e "indefensión" en las devoluciones del IRPF a mutualistas

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de pensionistas de CCOO PV y UGT PV se han concentrado este jueves frente a la delegación de Hacienda en la plaza del Ayuntamiento de València para protestar contra la "irresponsabilidad" del Ministerio de Hacienda al modificar el procedimiento de devolución del IRPF a pensionistas mutualistas, un cambio de criterio que supone una "discriminación" y la "indefensión" para "cientos de miles de personas".

Así lo han denunciado, en declaraciones a los medios durante la protesta, los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García e Ismael Sáez, y los responsables de las federaciones de pensionistas y jubilados de estos dos sindicatos, Evaristo Soto y Diego García.

Al principio del año pasado, la Agencia Tributaria reconoció, a partir de diferentes sentencias judiciales, el derecho de las personas pensionistas a reducir un porcentaje de su base imponible de IRPF por las cotizaciones realizadas a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978.

Después, en una disposición en la reforma fiscal, se dejó sin efecto las solicitudes de devolución que no habían sido resueltas antes de diciembre de 2024 y eliminó la posibilidad de reclamar las devoluciones de cuatro ejercicios en un solo pago, por lo que con el nuevo procedimiento se deberá presentar una reclamación año a año, entre 2025 y 2028, limitando cada reclamación a un año entre 2019 y 2022.

En este contexto, Ana García ha reprochado durante la concentración "la injusticia que ha cometido el Ministerio de Hacienda con cientos de miles de personas pensionistas en todo el país".

"Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Está generando ese agravio comparativo entre muchos pensionistas que han cobrado ya esos cuatro años que se podían reclamar de excesos de cotización. Hay otra cantidad de pensionistas que lo van a cobrar porque tienen resoluciones. Pero, insistimos, hay todavía muchísimos pensionistas a los que les han dicho es lo que has pedido ya no sirve", ha criticado.

Ana García considera que "se les está generando inseguridad" e "indefensión" y ha exigido al Ministerio de Hacienda que dialogue con los agentes sociales para "buscar una solución urgentemente", porque no puede dejar a estos pensionistas "colgados" y "sin saber si lo van a cobrar o cómo lo tienen que hacer año a año".

Por su parte, Ismael Sáez ha lamentado que "se ponen dificultades para que los pensionistas que fueron mutualistas puedan acceder a las ventajas que en derecho les corresponde".

Así, el representante de UGT PV ha puesto el foco en las implicaciones de que la renovación no sea automática cuando es una población que "tiene dificultades para el acceso a la tecnología y para reclamar lo que es suyo".

"Lo que pedimos al gobierno, a la ministra en este caso, es que volvamos a la situación anterior y que, por tanto, el reconocimiento a esas ventajas se mantenga permanentemente sin tener que solicitarlas de manera anual", ha agregado.

"EXIGIMOS ALGO QUE VENIMOS LUCHANDO AÑOS"

Desde CCOO PV, Evaristo Soto ha criticado la "irresponsabilidad y la poca concordancia que tiene el Ministerio de Hacienda con respecto a la reivindicación de los pensionistas".

"Lo que exigimos es algo que venimos luchando, trabajando, pidiendo desde hace varios años", ha subrayado, al tiempo que ha manifestado su incomprensión a que "un gobierno progresista, después de haber estado más de dos o tres años moviendo este tema con carácter general para todos" en virtud de un acuerdo con los sindicatos, ahora "tomara unilateralmente la decisión de que aquello no tenía valor y hay que hacerlo de otra manera".

Por su lado, Diego García Capilla se ha referido a la ministra María Jesús Montero para lamentar que "se está equivocando" en su política hacia los jubilados, ya que a su juicio "siempre está dejando a los más vulnerables en punto y aparte".

Las nuevas gestiones necesarias, ha asegurado, "van a complicar la vida" a muchos mayores que no están afiliados a los sindicatos y no tendrán asesoramiento en sus reclamaciones, ha indicado. También ha incidido en que les "está doliendo muchísimo" que se "discrimine a la clase trabajadora, a las personas más vulnerables", y ha asegurado a nuevas movilizaciones si el Gobierno no rectifica.