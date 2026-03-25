El Plan +Cerca 2026 de la Diputación de Alicante contempla 8,8 millones con "prioridad" para pequeños municipios

Toni Pérez (c), Ana Serna (d) y Marina Sáez (i), este miércoles durante la rueda de prensa sobre el Plan +Cerca 2026 en la Diputación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha anunciado que activará este año una nueva edición del Plan +Cerca, dotado en este ejercicio con 8.845.924 euros, y que "llegará a todos los municipios de la provincia". El equipo de gobierno ha reiterado su objetivo de "atender y priorizar a las poblaciones con menor número de habitantes".

Así lo ha destacado este miércoles el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien, acompañado por las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez, ha detallado el contenido de esta medida, que se llevará al próximo pleno, previsto para el miércoles 1 de abril.

También ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que "libere los remanentes y deje a las administraciones locales poder hacer uso de sus ahorros para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia", señala la Diputación en un comunicado.

Sobre el nuevo Plan +Cerca, el dirigente alicantino ha destacado que "este persevera en su objetivo de atender a los 141 municipios y tres entidades locales menores" sobre gasto corriente, "dotando de liquidez a los ayuntamientos, que decidirán con total libertad y autonomía el destino de los fondos", y ha incidido en que en esta edición se refuerzan "la voluntad y vocación que tiene esta Diputación de atender y priorizar a las poblaciones con menor número de habitantes".

CRITERIOS DE REPARTO

En este sentido, este año se ha establecido entre los criterios de distribución de las ayudas un importe fijo, de 33.000 euros, "a los que se sumarán otras cantidades en función de la población", indica la institución provincial.

De esta forma, ha continuado, "se incluye este año por primera vez un reparto para municipios de menos de 500 habitantes, que percibirán 175 euros" por vecino. Asimismo, los de entre 500 y 1.000 obtendrán 125 euros por ciudadano y, los de entre un millar y menos de 5.000 habitantes, once euros.

También se ha incluido el criterio del despoblamiento, de tal manera que los municipios que hayan perdido más de un siete por ciento de población en los últimos diez años recibirán otros diez euros por habitante, según la Diputación.

Con estos criterios, "que harán que las poblaciones de menos de 500 habitantes absorban" el 26% del presupuesto (2.300.000 euros) y las de hasta un millar el 56% (4.942.400 euros), Pérez ha destacado que "algunos municipios pequeños van a recibir mayor cuantía por parte de la Diputación que el presupuesto ordinario que gestiona cada año el ayuntamiento" y ha puesto como ejemplo que localidades como Tollos, con 32 censados, y Famorca, con 44, percibirán 1.216 euros y 935 euros por vecino, respectivamente.

"Hablamos de fondos extraordinarios que financia la propia Diputación con sus recursos, teniendo en cuenta que además estamos sujetos a un plan económico-financiero y a que precisamente en este ejercicio, como en el anterior, están operando las reglas fiscales impuestas por Consejo de Ministros con respecto a una ley del año 2012, que ya debería haber sido derogada 14 años después", ha apuntado el presidente de la Diputación.

"REGLAS FISCALES"

Sobre esta última cuestión, Pérez ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central "que levante las reglas fiscales y permita utilizar a las entidades locales sus ahorros para impulsar inversiones en sus respectivos municipios".

"En el próximo pleno vamos a pedir al grupo socialista en la Diputación que abandone el doble lenguaje", ha aseverado el presidente, quien ha agregado: "Cada ayuntamiento que tiene un remanente no lo puede gastar porque se lo impide el Consejo de Ministros y tampoco lo puede hacer la Diputación con los cerca de 400 millones de euros que tenemos ahorrados, dinero que pertenece a todos los alicantinos y alicantinas y que no podemos inyectar en la economía local y provincial".

Así, ha reclamado al PSPV que, "más allá del ruido, haga política real para atender las necesidades de los vecinos". "Aquí lo que necesitamos es que voten a favor, en todos los ayuntamientos, de que el Gobierno de Sánchez libere los remanentes para poder gastarlos en estos momentos de gran dificultad por la situación geopolítica existente", ha sentenciado.