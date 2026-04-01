El pleno de la Diputación de Alicante aprueba el Plan +Cerca de 8,8 millones para 2026

Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por unanimidad la convocatoria de concesión de subvenciones para gastos corrientes del Plan +Cerca 2026, dotado con 8,8 millones de euros. El objetivo de la iniciativa es, según el equipo de gobierno, del PP, "atender y priorizar a las poblaciones con menor número de habitantes".

El punto ha salido adelante en la sesión ordinaria de abril, en la que el ejecutivo y grupos de la oposición han debatido sobre este programa de la institución provincial, cuyo contenido detallaron la semana pasada en una rueda de prensa el presidente Toni Pérez y las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez.

Así, Serna ha reiterado su petición de que el Gobierno de España "permita gastar" los remanentes, al tiempo que ha defendido la gestión del equipo de gobierno provincial para la aprobación del Plan +Cerca, que, según ha sostenido, "va a aliviar" la carga económica de municipios, "sobre todo" en los de menor población.

Desde la oposición, la diputada del PSPV Verónica Giménez ha criticado que el plan haya pasado "de 44 millones en 2023 a aproximadamente 8,8 millones en 2026" y ha acusado al PP de dejar "sin ejecutar más de 90 millones de euros del presupuesto", al tiempo que ha afirmado que "más de 60 no están comprometidos", por lo que cree que "existía margen presupuestario" para "reforzar" el programa.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha calificado de "lamentable" y "cuestionable" que la semana pasada, al preguntar en comisiones al PP sobre el Plan +Cerca, miembros del equipo de gobierno guardaran "silencio" y "justo después" anunciaran la iniciativa por la prensa, según ha manifestado.

A ello le ha respondido la vicepresidenta Serna, quien ha negado este hecho, ha acusado a Perles de mentir y ha argumentado que al diputado de la coalición se le trasladó que el plan se estaba "estudiando".

"REGLAS FISCALES"

En el pleno de este miércoles también se ha aprobado, con los votos a favor de PP, Vox y Compromís, una moción del grupo 'popular', rechazada por los socialistas, para "solicitar la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de remanentes líquidos de tesorería ante las consecuencias socioeconómicas del conflicto de Irán".

Durante el debate político de este punto, Giménez (PSPV) ha asegurado que esta moción impulsada por los 'populares' "no va de solucionar problemas", sino de "hacer política de titular y de confrontación".

Asimismo, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha insistido en la "incertidumbre económica" que el conflicto de Irán está generando, "afectando a la calidad de vida de los ciudadanos".

Y ha solicitado que, "tal y como se hizo con las anteriores crisis", como la del covid-19 y la derivada de la guerra de Ucrania, "se suspendan las reglas fiscales" para "poder contar con recursos financieros para impulsar ayudas sociales, apoyo al comercio local y el mantenimiento de servicios públicos".

OTROS ASUNTOS

Durante el pleno también se ha dado el visto bueno a distintas líneas de apoyo, entre ellas dos convocatorias de Ciclo Hídrico que suman 2.300.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la realización, reparación, reforma y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento.

En materia de Carreteras, también se ha aprobado el Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, con 3.419.000 euros; el Plan de Movilidad Peatonal Ciclista, con 792.500 euros, y el Plan Especial de Mejora de Accesos a Municipios, con 43.000 euros, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El pleno de abril también ha debatido una moción de Compromís para la creación de una línea de subvenciones para la recogida de residuos marinos por parte del sector pesquero, que ha salido adelante tras la incorporación de una enmienda del PP para "estudiar la situación y la posibilidad de impulsar estas ayudas".

Asimismo, la propuesta de Vox para el apoyo urgente de la raza de cabra murciano-granadina en la provincia de Alicante afectada por la paralización del transporte internacional no ha contado con el respaldo del resto de grupos políticos.

Tampoco ha salido adelante la moción del grupo socialista sobre el servicio TRAMnochador en la línea Dénia-Benidorm y que solicitaba su "mejora y ampliación". Desde el equipo de gobierno, el PP ha defendido que "ya se está trabajando en ello desde la Generalitat Valenciana".