Un policía fuera de servicio reduce y detiene a un hombre que estaba agrediendo a su mujer en Dénia

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional ha reducido y detenido a un hombre de 73 años que se encontraba agrediendo a su mujer, de 72, en una vivienda de la localidad alicantina de Dénia.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura. Al parecer, el hombre septuagenario estaba agrediendo, mediante golpes y puñetazos, a su mujer en una vivienda de Dénia. Un agente fuera de servicio de la Policía Nacional de Dénia, que escuchó los gritos de la mujer agredida, irrumpió rápidamente en el domicilio, ya que se encontraba con la puerta abierta.

En este momento, el agente de Policía redujo al hombre, que al momento fue detenido. La mujer se encontraba acurrucada, en posición fetal, y con varias heridas en el rostro, por lo que se solicitó la asistencia de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

El agente fuera de servicio, adscrito a la unidad de familia, avisó rápidamente a sus compañeros, de la Comisaría de la Policía Nacional de Dénia, quienes también se personaron en el domicilio, aseveran las mismas fuentes.