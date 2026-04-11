La Policía Nacional desmantela en Dénia una plantación de marihuana regentada por un hombre reclamado por Lituania

Policía Nacional Denia - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Dénia a dos varones de 34 y 56 años de edad, tras desmantelarse una plantación de marihuana tipo 'indoor', instalada en el interior de una vivienda unifamiliar de una partida rural.

Además, a uno de los arrestados le constaba vigente una orden europea de detención y entrega por Lituania, por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de recibirse información en la Policía Nacional sobre la existencia de una posible plantación de marihuana tipo 'indoor' en una casa de una partida rural. Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia encargados del caso realizaron gestiones tendentes a la averiguación de la titularidad de la vivienda investigada, la cual resultó estar en régimen de alquiler desde hacía tres años a un varón.

Tras comprobarse los documentos de identidad aportados por el arrendatario, los investigadores hallaron irregularidades en el documento que aportó, el cual resultó finalmente ser un documento falso. Este es, apuntan, el modo de actuar habitual en este tipo de hechos para dificultar la posible acción policial.

Como continuación de las pesquisas, los agentes hallaron indicios relacionados con un consumo inusual en la zona que suministraba la vivienda investigada, característico de las plantaciones de marihuana instaladas en el interior de viviendas.

DROGA ENVASADA AL VACÍO OCULTA EN EL FALSO TECHO

Así pues, reunidos todos los indicios, los agentes del grupo investigador, bajo autorización judicial, llevaron a cabo la entrada y registro del inmueble. En el interior de la vivienda encontraron una plantación de marihuana.

La operación se saldó con el arresto de dos personas, como presuntos responsables de los delitos investigados --tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal-- y la intervención de 30,70 kilos de cogollos de marihuana, tres de ellos ya envasados al vacío y listos para su transporte, que se encontraban escondidos en el interior del doble techo de la planta superior.

También se hallaron 79 plantas de marihuana en la casa secundaria (de servicio) en plena producción y toda una infraestructura de equipos destinados al cultivo de la ilícita sustancia tales como; ventiladores, extractores, macetas, tierra para cultivo.

En cuanto a la instalación eléctrica, se pudo constatar que la plantación estaba siendo abastecida de electricidad mediante un enganche ilegal a la red general de suministro.

RECLAMADO POR LITUANIA

Finalmente, si bien uno de los arrestados inicialmente se identificó con otros datos, los investigadores averiguaron sus verdaderos datos de identidad así como que sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE), por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas.

Tras la práctica de las diligencias policiales, mientras que el detenido por la reclamación internacional fue puesto a disposición del juzgado competente de la Audiencia Nacional, el otro fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Dénia.