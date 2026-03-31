El PP asegura que los expedientes aportados a la comisión de VPP de Alicante están "completos" y el PSPV lo niega

Comisión municipal sobre VPP - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), el 'popular' Manuel Villar, ha defendido este martes que "todos los expedientes" que se han aportado a este órgano "están completos" y que esa misma documentación es la que se va a remitir al juzgado que investiga las adjudicaciones de pisos en Les Naus. Desde la oposición, el PSPV considera que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), "oculta documentación clave sobre el escándalo de Les Naus".

En la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, Villar, al ser preguntado por los expedientes de averiguación interna a funcionarios, ha precisado que se está acabando de "redactar el informe final" y que solo se facilitará ese "documento final de conclusiones".

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento no va a emitir informes sobre "parentescos" y ha abundado en que ve carente de sentido hacer una "caza de brujas" en el consistorio alicantino tras la polémica de las VPP.

Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha dicho que "es rotundamente falso" que se haya entregado "toda la documentación" a los otros grupos, ha indicado el grupo municipal socialista en un comunicado.

"No vamos a permitir que la comisión se convierta en un traje a medida para que Barcala no asuma ninguna responsabilidad. Vamos a investigar hasta el final para que los alicantinos y alicantinas sepan qué ha pasado con la adjudicación de vivienda pública a cargos del PP y allegados", ha afirmado.

Barceló ha hecho hincapié en que en "la documentación aportada a los miembros de la comisión faltan informes clave como, por ejemplo, el redactado por la Policía Local durante las inspecciones al residencial, el expediente de contratación de las obras o el informe clave de Patrimonio". "También falta información sobre el Plan Vive o el inventario de las parcelas destinadas a vivienda pública en el Plan General", ha añadido el grupo socialista.