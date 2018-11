PPCV estudia recurrir los Presupuestos de 2019 del Consell por "mentirosos" y "ficticios"

Publicado 02/11/2018 12:06:24 CET

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha avanzado este viernes que su formación estudia iniciar la vía contencioso-administrativa contra los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019, que son "mentira" y prevén 2.600 millones de ingresos "ficticios", lo que provocará gastos que no se llevarán a cabo y "una paralización total de la administración valenciana". "Solo se vende humo de cara a un año electoral", ha remarcado.

Bonig se ha pronunciado en estos términos en rueda de prensa para valorar las cuentas del Consell para el próximo año y que ha calificado de "mentirosos y populistas porque no generan riqueza". Además, ha advertido que incluyen 2.600 millones de ingresos ficticios y una "masiva subida de impuestos que no irá a mejorar los servicios públicos, sino a chiringuitos", por lo que ha considerado que estas cuentas "no resuelven los problemas de los valencianos".

En este sentido, ha criticado que se vuelva a incluir la partida reivindicativa de 1.325 millones por la infrafinanciación de la Comunitat ya que ha recordado que el Gobierno ha asumido que en 2019 no habrá un nuevo sistema de financiación autonómica al haber elecciones municipales y autonómicas.

"En abril de 2018 Pedro Sánchez dijo que el cambio de modelo era cuestión voluntad y liderazgo político, pero cuatro meses después parece que ya no hay ni voluntad ni liderazgo y Puig y Compromís callan", ha reprobado, para señalar que le gustaría saber "qué va a hacer" el 'president' y criticar el "silencio constante y la claudicación ante Sánchez".

Además, ha censurado la inclusión de otros ingresos "ficticios" como los 225 millones que se prevén por las concesiones sanitarias y que son "mentira" porque no los van a recibir, así como los 644 millones consignados por el FOGA o 300 millones que corresponden a ese 50% de debe abonar el estado del sistema de dependencia. "Sin ingresos ficticios que llevan a gasto ficticio", ha insistido.

IMPUESTOS "ABUSIVOS"

Por otro lado, ha señalado que la memoria económica que acompaña al presupuesto prevé un para el 2019 del 2,3% en la Comunitat Valenciana, lo que supone "seis décimas menos que en 2018" y, pese a ello, se espera "recaudar el triple en impuestos". "No hay que ser doctor plagio como Sánchez ni ser Doctor Honoris Causa en Economía para saber que si hay menos crecimiento económico y se recauda más es porque suben los impuestos de forma abusiva y masiva".

En este punto, ha señalado que desde que gobierna el actual Consell la subida de los gravámenes ha sido del 31% y los valencianos pagan "3.051 millones más en impuestos y tasas", 631 euros más por valenciano.

Asimismo, ha reprochado que en Educación "se han congelado ayudas comedor y al transporte escolar y las becas Erasmus, "mientras se sube el capítulo para la Agencia Antifraude" que "no sé qué narices está haciendo", ha puntualizado. De hecho., Bonig ha recriminado que en total "los chiringuitos y agencias" se lleven 457 millones de euros de los presupuestos. "Imagínense lo que se podría hacer con todo ese dinero", ha comentado

Además, ha acusado al ejecutivo autonómico de "no gestionar" al haber dejado de ejecutar 364 millones de euros para construcción y rehabilitación de colegios e institutos y ha indicado que del Plan Edificant de los 110 millones previstos, "a fecha de finales de septiembre solo se han transferido y pagado 165.000 euros".

Bonig también ha lamentado que no haya "ni un euro" para acabar con las listas de espera en sanidad. "La monserga de que la izquierda es social y cuando gobierna son más sociales que cuando gobierna el centro derecha es mentira porque en 2015 el presupuesto para gasto social era del 86,8%, mientras que en 2019 es del 82%", ha subrayado.

Por tanto, ha insistido en que son unas cuentas que no suponen "nada nuevo bajo el sol". "Siempre que gobierna el PSOE hay miseria, pobreza y clientelismo", ha subrayado para concluir: "Es un presupuesto para engañar a los valencianos".