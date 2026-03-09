El precio del turismo usado sube en febrero un 2,2% en la Comunitat

Archivo - Feria del Automóvil de Valencia - FERIA DEL AUTOMÓVIL DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado ha subido en el mes de febrero un 2,2% en la Comunitat Valenciana sobre el mismo mes de 2025. De media, se pagaron 13.152 euros en la autonomía, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.555 euros, un 3,9% más caro que en el mismo mes de 2025, según ha informado Ancove en un comunicado.

En términos mensuales --sobre enero de 2026--, el precio de los turismos ha subido un 0,5% en la comunidad, mientras que en media nacional ascendió un 1,4%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en la Comunitat Valenciana en 10.477 euros, un 3,4% de subida interanual, en contraste con los 10.850 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,6%.

En términos mensuales, sobre enero, el precio ha decrecido el 1,3% en la comunidad y, en media nacional, ha aumentado el 0,9%. Además, el segmento de los turismo de más de ocho años ha supuesto el 67% del total de las ventas de febrero en la comunidad, frente al 61,5% a nivel nacional. Castellón ha ostentado la mayor subida en febrero del precio del turismo usado en la comunidad.

MERCADO NACIONAL

En febrero, el precio de los turismos usados ha subido un 3,9% interanual en España, hasta 13.555 euros, en un mes en el que la inflación general ha aumentado el 2,3% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, sobre enero de 2026, ha ascendido el 1,4%. Por tramos de precios, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes -39.362- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% -11.209- superó los 36.000 euros.

Las ventas, que en el mes han subido casi el 1,3%, se han concentrado en los turismos más baratos, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 21.000 euros. Este hecho explica que continúe la escalada de precios, a pesar de que caen las ventas en lo que va de año.

En relación con los turismos de más de ocgo años, el precio medio en febrero fue de 10.850 euros, lo que ha supuesto un incremento del 5,6% interanual, y un 0,9% mensual comparado con los precios de enero. De los 177.150 turismos transferidos este mes, 108.907 superaron los 8 años, el 61,5% del total.