Prisión para un detenido acusado de atracar un banco a punta de pistola en Cocentaina

1129521.1.260.149.20261029122135 Imagen del momento en el que presuntamente el detenido atracó el banco - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años acusado de atracar un banco a punta de pistola en Cocentaina (Alicante), en una acción en la que presuntamente amenazó a los trabajadores de la entidad con el arma para que le entregaran 1.500 euros. El juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

La gravedad de lo ocurrido motivó el inicio de una investigación, dentro de la operación Colatro, para esclarecer el asalto e identificar a la persona responsable, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y realizaron diversas comprobaciones para avanzar en las pesquisas. Una vez identificado el supuesto autor, centraron sus esfuerzos en averiguar su paradero y localizarlo.

Para ello, los guardias civiles llevaron a cabo diferentes dispositivos de búsqueda y vigilancia en distintas zonas, que permitieron avanzar en la investigación hasta dar con el sospechoso del atraco. Lo encontraron en un parque de Alcoi, donde lo detuvieron como presunto autor de este hecho.

Posteriormente, se realizó un registro en el lugar donde permanecía oculto. Durante esta actuación, los agentes localizaron una mochila con varios efectos personales, entre los que se encontraba un arma de fuego aparentemente simulada.

El Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, junto con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena y el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi, ha desarrollado la operación.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoi, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.