Profesionales del sector editorial debaten sobre los retos que supone la IA en el XX Encuentro de Editoriales

Los profesionales del sector editorial debaten los retos que supone la ia en la edición en el XX Encuentro de Editoriales - AEPV

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) celebrará el XX Encuentro de Editoriales, donde los profesionales del sector pondrán sobre la mesa los retos que supone la utilización de la inteligencia artificial (IA) y las herramientas derivadas de su uso, así como su impacto económico y humano, avanzándose de la mano de expertos en la materia a los desafíos futuros.

El foro, que se celebrará del 20 al 21 de noviembre celebradas en la Facultad de Economía de la Universitat de València, es un espacio de encuentro para los actores del sector que se ha convertido en "cita imprescindible" para tomar la temperatura a la situación actual del mundo editorial, ha indicado la AEPV en un comunicado.

El presidente de la asociación, Pedro F. Medina, ha manifestado que este evento es "la oportunidad de retomar la formación" de los editores y editoras, y "reconectar las relaciones entre todas nuestras empresas". "Desde la dana de octubre del 2024 hemos tenido un año con suficientes complicaciones, y el Encuentro también es nuestra manera de salir adelante", ha recalcado.

De este modo, decenas de profesionales, editores, trabajadores y especialistas se reunirán en dos jornadas, en las que podrán compartir sus impresiones y aprender de la mano de expertos en inteligencia artificial editorial.

"Para este Encuentro contamos en los mayores expertos en el tema de la IA. Hay editores como yo que somos muy reticentes con la IA generativa y planteamos muchas dudas, pero propone muchas herramientas en otros aspectos de los cuales tenemos que ser conscientes. A buen seguro que habrá un debate muy interesante sobre los desafíos y los riesgos de esta tecnología", ha augurado Medina.

El vigésimo Encuentro de Editoriales se inaugurará el próximo jueves 20 de noviembre con la conferencia 'El sector editorial en el umbral del segundo cuarto del siglo XXI. Situaciones y Retos', impartida por Pau Rausell, director del Área de Investigación en Economía de la Cultura y el Turismo (EconCult), del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València. Rausell es fundador de Econcult.lab, plataforma de incubación y apoyo a diferentes proyectos relacionados con el emprendimiento cultural y social.

La primera jornada continuará con un bloque de intervenciones y debates sobre el futuro de la edición en la era de la IA, que reunirá las charlas y clases magistrales de expertos como Arantza Larrauri, que hablará de la IA en el sector editorial e introducirá conceptos básicos. Larrauri es directora general y responsable del mercado europeo y latinoamericano de DeMarque, empresa de servicios digitales para el sector de la cultura y la educación.

PROPUESTA DE VALOR EN LA ERA IA

Por su lado, el director de la Editorial Cántico, Raul Alonso, hablará de la edición computacional reactiva y los agentes IA como clave de supervivencia. Alonso es licenciado en Filosofía por la UNED y Experto Universitario en programación con tecnologías web por la Universidad de Alicante. Desde 2010 dirige la Editorial Cántico, dedicada a las humanidades, los libros técnicos y la divulgación académica.

A continuación, el director del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Jorge Corrales, abordará cómo se construye una propuesta de valor en la era de la IA. Corrales ha desarrollado su trayectoria profesional en los sectores tecnológico, químico y, en los últimos años, en el de la propiedad intelectual, un terreno donde la IA generativa tiene mucho que decir.

Por último, en este bloque intervendrá el fundador y director de la empresa Proyecto451, Daniel Benchimol. El también consultor de la industria editorial en materia de estrategias digitales hará la charla 'Producir libros en la era de la IA: el que no era posible ayer y el que debemos de decidir mañana'.

Todos ellos debatirán juntos sobre la IA antes del bloque de charlas dedicadas a la edición y el diseño de la primera jornada. En este segundo bloque, la experta en neuromarqueting de The Smart Bubble, Silvia Vallespin, hablará de 'Neuropublishing: mapas de color y métricas de atención basadas en neurociencia' y el diseñador gráfico Dídac Ballester detallará la importancia del diseño editorial y las últimas tendencias en este campo.

ESTUDIO DE RECUPERACIÓN TRAS LA DANA

En la segunda jornada, el viernes 21 de noviembre se presentará el estudio 'El sector editorial valenciano después de la DANA: diagnóstico coyuntural, estructural y propuesta de líneas estratégicas para la recuperación y consolidación del sector', patrocinado por CEDRO. El encargado será Jordi Sanjuan, de Área de Investigación en Economía de la Cultura y el Turismo (EconCult) del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València.

La jornada continuará con una sesión dinámica de reflexión sobre estrategias de futuro, donde los actores del sector, los participantes y los asistentes pondrán en común sus reflexiones y líneas de trabajo para la construcción colectiva de un sector editorial preparado para los retos del siglo XXI.

El XX Encuentro de Editoriales cerrará esta edición con Roberto de la Fuente, director comercial de la empresa especializada en impresión digital Estugraf, quien hablará de la ecoedición con la charla 'Trazabilidad de los procesos: desde papel FSC y las tintas UV-LED al tratamiento de residuos. Un caso práctico'.