PSPV denuncia que el edil de Movilidad de Castelló supuestamente sigue acumulando multas en la zona azul

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó - GRUPO SOCIALISTA

CASTELLÓ 6 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Partido Socialista de Castelló ha acusado directamente a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y al portavoz del Partido Popular, Vicent Sales, de "proteger políticamente" al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, pese -ha apuntado- a la "gravedad" de los hechos investigados y a que "el propio edil continúa presuntamente acumulando multas en la zona azul, incluso a día de hoy".

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha señalado que "el Partido Popular ha optado por cerrar filas y fabricar excusas para proteger a un concejal que sigue comportándose como si estuviera por encima de las normas que se aplican al resto de vecinos y vecinas".

Desde el Grupo Municipal Socialista, como ha señalado Simó, se aportó a la Justicia "pruebas documentales de las multas impuestas a Cristian Ramírez entre enero de 2023 y enero de 2024, de las que no pagó presuntamente 134". "Frente a eso escuchamos ahora a Sales decir, sin aportar pruebas, que entre 2020 y 2023 prescribieron alrededor de 8 millones de euros en multas por la falta de diligencia municipal", ha dicho.

Simó, acompañado por los dos portavoces del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta y José Luis López, ha indicado que "si el servicio de recaudación municipal no ha funcionado correctamente, "como dice Sales", desde el PSPV apoyarán "sin reservas" que se investigue todo lo que haya podido fallar, "incluso revisando años anteriores y depurando responsabilidades, caiga quien caiga". Sin embargo, ha advertido que "utilizar ese argumento para tapar el caso concreto de Cristian Ramírez es un ejercicio de cinismo político".

Simó ha acusado directamente a Sales de "mezclar deliberadamente asuntos para intentar salvar a un compañero que sabe perfectamente que no ha actuado correctamente". De hecho, ha subrayado que "hay miembros del propio gobierno de Carrasco que, en privado, reconocen que esta situación es insostenible y que la salida lógica sería la dimisión de Cristian Ramírez, pero en público prefieren callar y protegerlo", ha afirmado.

"La pregunta ya no es qué ha hecho Cristian Ramírez, sino por qué Begoña Carrasco lo mantiene en el cargo pese al daño que está causando a la imagen del ayuntamiento y pese a que la calle y parte de su propio gobierno ya no lo entienden", ha añadido Simó. "La alcaldesa no escucha ni a la ciudadanía ni a la realidad", ha añadido.

El secretario general del PSPV ha advertido además de que "hay decenas y decenas de multas impuestas cuando Ramírez ya era concejal de Movilidad", por lo que ha señalado que "no es aceptable que Castelló tenga un concejal en estas condiciones y con la protección activa de la alcaldesa".

"MUESTRA DE CARADURA Y FALTA DE MORALIDAD"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, José Luis López, ha denunciado que el comportamiento del concejal de Movilidad no es pasado, sino presente. "Los vecinos nos están avisando de que Cristian Ramírez sigue aparcando en la zona azul presuntamente sin pagar", ha señalado López.

"Lo que ya era una muestra de caradura y de falta de moralidad se confirma día a día, porque el señor Ramírez continúa presuntamente acumulando multas en el parabrisas de su coche, mientras Begoña Carrasco y Vicent Sales miran hacia otro lado y lo protegen", ha concluido López.

Desde el PSPV han insistido en que la reapertura de la investigación por parte de la Audiencia Provincial "desmonta el relato del PP y demuestra que este caso no podía cerrarse en falso", y han exigido a la alcaldesa que "deje de proteger a su concejal y actúe de inmediato, a no ser que tenga miedo de lo que pueda destapar el señor Ramírez".