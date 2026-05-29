El PSPV evita valorar la situación del PSOE y replica al PP con el juicio del 'caso Kitchen': "Ha de hablar bien poco"

El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca, a 7 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha evitado valorar la situación del PSOE ante las investigaciones judiciales que le afectan, como la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz en el marco del caso Leire Díez o la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha replicado al PP con la 'Operación Kitchen' y la declaración judicial del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

"Ha de hablar bien poco porque ellos fueron los que utilizaron los medios del Estado para controlar y eliminar las pruebas que iban contra la corrupción del PP", ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, haya entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV.

En su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', Fernández Díaz aseguró que conoció el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de la prensa, negando que ordenara ninguna operación para robarle información comprometedora y que nadie del PP le transmitiera ninguna "inquietud" o "preocupación" por la información que pudiera atesorar. "Nadie me habló de esa operación", zanjó.

Preguntado sobre la situación del PSOE como "objeto de todas las portadas" durante los últimos días, José Muñoz ha contestado: "La valoración es que se está juzgando en estos momentos una operación del PP de utilización de los mecanismos de Estado. Se está juzgando al ministro del Interior y al secretario de Seguridad y creo que también las portadas de, a lo mejor, los medios informativos valencianos podrían hablar de eso".

"Porque ayer supimos que el secretario de Estado Francisco Martínez había sido recomendado por --el expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía Nacional Juan-- Cotino, una de las figuras más importantes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y, como estamos viendo, no es un proceso indiciario, sino que ya estamos en el juicio", ha incidido el síndic socialista.

Por ello, a su juicio, el PP "ha de hablar bien poco porque ellos fueron los que utilizaron, a través de la 'Operación Kitchen', los medios del Estado para controlar y eliminar las pruebas que iban contra la corrupción del PP".