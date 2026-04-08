PSPV muestra "vergüenza e indignación" por Ábalos y PP critica que Morant esté "callada" tras el inicio del juicio

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo - Pool

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que el juicio en el Tribunal Supremo al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos por presuntos amaños en contratos de mascarillas supone "una vergüenza y una indignación terribles" para los socialistas valencianos. "Eso es lo que siento ahora: vergüenza del señor Ábalos y de sus comportamientos", ha dicho sobre el que fuera 'número dos' del PSOE por Valencia en las elecciones generales de 2023.

Desde el PP, su síndic, Nando Pastor, ha cargado contra la líder del PSPV, Diana Morant, por estar "callada" tras el inicio del juicio a Ábalos, además de comparar su situación con la de Ábalos por las irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que depende del Ministerio de Ciencia cuya titular es la secretaria general de los socialistas valencianos.

Así se han pronunciado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día después del inicio del juicio en el Supremo a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia. Uno de los momentos más intensos fue durante el testimonio de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien negó haberse dedicado a la prostitución a preguntas de la defensa del exministro.

Preguntado por si el PSPV se arrepiente de que Ábalos fuera el 'número dos' de Morant en los últimos comicios generales, el síndic socialista ha afirmado que siente "vergüenza, sin ambages" tras lo escuchado en el primer día de juicio, al considerar que el que fuera secretario de Organización del PSOE "no representa los valores socialistas". Por eso cree que ahora Ábalos produce "una vergüenza y una indignación terribles" a todos sus militantes.

Por su parte, el síndic 'popular' ha señalado que "en la Comunitat Valenciana no hemos tenido suerte con los políticos y con los ministros valencianos", ya que ha equiparado a Ábalos con Morant porque no cree que ella sea "ejemplo de nada para nadie; ni como ministra, ni como secretaria general del PSPV".

Pastor ha aludido a las presuntas irregularidades en la gestión del CNIO y a la denuncias por acoso al ya exgerente del organismo, José Manuel Bernabé, que ha comparado con Ábalos y la prostitución. "Los dos son lo mismo: dos ministros, dos socialistas, dos valencianos, dos 'sanchistas'. Uno implicado en corrupción en el caso de las mascarillas y la otra con 25 millones del CNIO que nadie sabe dónde están. Y los dos con temas machistas a sus espaldas: ella por el acoso en el CNIO y Ábalos con la prostitución", ha dicho sobre el exministro y Morant.

Por todo ello, considera que "Diana Morant no debería estar callada, sino dando explicaciones y poniendo luz y taquígrafos en todo lo que le rodea, que es bastante turbio".

NO SE DEBATIRÁ LA REPROBACIÓN DE CAMARERO

Por otro lado, el síndic del PSPV se ha quejado de que no se haya aceptado su petición para que en el pleno de Les Corts de la próxima semana se debatiera su propuesta de reprobar a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, la 'popular' Susana Camarero, después de que en la última sesión dijera que "el Gobierno está lleno de prostitutas". Camarero pidió retirar estas palabras del diario de sesiones y aseguró que fueron un lapsus.

Sin embargo, Muñoz ha afirmado que la vicepresidenta "no pidió disculpas" y ha acusado a PP y Vox de vetar que se le pueda reprobar, cuando ha recordado que en Les Corts se han llegado a debatir otras peticiones de reprobación en pasadas legislaturas.

Ante estas críticas, el síndic del PP se ha mostrado "sorprendido de que el PSPV quiera hablar de prostitución" en el pleno cuando "no están para hablar" de ello, en alusión a Ábalos.

Dicho esto, ha asegurado que la Mesa de Les Corts considera que "no hay motivo para reprobar a nadie" después de que Camarero pidiera que se retirara su expresión del diario de sesiones. Es más, ha sostenido que los socialistas ya sabían que no se aceptaría su petición y solo querían "armar gresca".