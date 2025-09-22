El PSPV pide al Ayuntamiento de Ontinyent que se sume a la denuncia por la pintada "matad socialistas"

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha instado al Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) a que se sume a la denuncia penal que formalizarán los socialistas tras la pintada en la ciudad con la frase "matar socialistas". Además, ha destacado la gravedad de que esto suceda en la agrupación a la que pertenece la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Mascarell ha mostrado su convencimiento de que Ens Uneix --formación que gobierna en Ontinyent-- "no va a permitir que hechos como estos se repitan" y que habrá "una condena clara por parte de sus dirigentes". "Espero y deseo que La Vall Ens Uneix deje de blanquear al PP y Vox y que se sume a la democracia y a la socialdemocracia que está en sus orígenes", ha manifestado.

En general, el 'número tres' del PSPV ha querido "condenar de forma expresa la campaña de acoso y derribo que están sufriendo los socialistas a lo largo de toda España" y ha asegurado que hay varios responsables "los que ejecutan, los que alientan y los que blanquean".

"La declaración de dirigentes del PP en las últimas horas, las llamadas al odio y a la violencia o los insultos al presidente del Gobierno de una forma impúdica son intolerables en cualquier sociedad democrática", ha aseverado, y ha exigido "una condena clara y sin paliativos a los dirigentes del PP": "Exigimos una condena por parte de Feijóo y Mazón", en alusión al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

Por último, Mascarell ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas por parte de otros grupos políticos y ha lamentado que "el objetivo de todo esto" es "silenciar y "callar" a los socialistas. "Este partido tiene 146 años de historia y, a lo largo de estos años, hemos estado perseguidos, ilegalizados y asesinados. Hay miles de socialistas en las cunetas, pero estamos gobernando este país y lo hacemos desde la vanguardia en políticas valientes y sólidas con un presidente como Pedro Sánchez", ha reivindicado.

Desde el PSPV indican que los socialistas valencianos han sufrido decenas de ataques en sus sedes y casas del pueblo a lo largo de toda la Comunitat, unos hechos que según sus cifras llegan a aproximarse a la cifra de 300 en toda España.