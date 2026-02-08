Las rachas de viento alcanzan máximas de 74 km/h en el aeropuerto de Alicante-Elche

Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

VALÈNCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado máximas de 74 kilómetros por hora en el aeropuerto de Alicante-Elche, en una jornada en la que está decretado nivel amarillo por este fenómeno en el interior de Castellón, interior de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Según informa Emergencias 112CV en su cuenta de X, en Alicante a las 16.00 horas, los bomberos no habían tenido servicios por viento en las últimas horas. Los registros más relevantes, además del aeropuerto, se anotaban en Villena, con 68 km/h; en Alcoi, 64 y Pego, 59 al igual que en Orihuela, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Castellón tampoco se detallan servicios por viento en las últimas horas. Las rachas más elevadas se han registrado en la Pobla de Benifassà-Fredes, 63, Vilafranca, 62 y Morella, 60.

En la provincia de Valencia, los bomberos del Consorcio Provincial sí que han actuado para atender seis servicios relacionados con el viento en las últimas horas. Los registros más relevantes se han anotado en Miramar, con rachas de 66 km/h; Xàtiva, 65; Utiel, 62 y en València-Viveros, con 58.

Entre las actuaciones de los bomberos, según el Consorcio, durante la noche y por la mañana han actuado por la caída de un pino y para realizar saneamientos. En Xàtiva, a las 15.20 horas han recibido un aviso para desplazarse a la calle Lluís de Mila, donde se han movilizado dos unidades de Xàtiva y Alzira, por un canalón desprendido por el viento y en el que los efectivos han trabajado con un vehículo de escalera.

En las últimas horas se han registrado varios incendios forestales en la provincia de Valencia y en la de Alicante. Según Emergencias 112 CV, hay un incendio ya estabilizado en Callosa d'en Sarrià, en la CV-755 en sentido a Guadalest. El fuego se ha originado en una zona de barranco, lo que ha obligado a movilizar a un medio aéreo dos unidades de forestales de la Generalitat y autobomba y tres dotaciones del Consorcio más un coordinador forestal.

También se ha declarado otro en Ontinyent, ya extinguido, para el que se han movilizado un medio aéreo, tres unidades de forestales de la Generalitat con dos autobomas, dos dotaciones del Consorcio, un coordinador forestal, un agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.