Las rachas de viento registradas en la Comunitat superan los 100 km/h en Xixona, Alcoi, Villena, Crevillent y Busot

Archivo - Un ciclista se protege de la lluvia y del viento - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento que soplan en distintos puntos de la Comunitat Valenciana han superado este sábado los 100 kilómetros por hora (km/h) en las localidades alicantinas de Xixona, Alcoi, Villena, Crevillent y Busot.

En concreto, en Xixona (122 km/h), Alcoi (111), Villena (105), Crevillent (105) y Busot (103), según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) que ha recogido Emergencias en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado de diez servicios en las íltimas horas y, por su parte, el Servicio de Bomberos Forestales, dependientes de la Generalitat, han notificado incidencias por placas de hielo en las carreteras CV-105, CV-106 y CV-109.