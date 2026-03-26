Redondo pide la dimisión de Camarero por decir que el Gobierno está "lleno de prostitutas": "Absolutamente intolerable"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclama la dimisión de la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, por unas declaraciones en el pleno de Les Corts en las que ha afirmado, dirigiéndose a los socialistas valencianos: "Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas, se vienen a rasgar las vestiduras por una comisión de servicio".

Posteriormente, la dirigente 'popular' ha subrayado que se trató de un "lapsus corregido inmediatamente", ha pedido disculpas y ha acusado a los socialistas de "manipular" su intervención.

A juicio de Redondo, estas manifestaciones son "absolutamente intolerables" y cree que las disculpas "no son suficientes". De esta manera lo ha expresado la ministra en declaraciones a los medios este jueves por la tarde en València. "Yo creo que es intolerable que se produzcan ese tipo de manifestaciones", ha insistido.

Según ha apuntado Redondo, "no es suficiente el pedir perdón porque si alguien es capaz de proferir ese tipo de insultos es porque se lo ha pensado y lo tiene en la cabeza".

Por ello, ha dicho, "solicitamos la dimisión de la señora Camarero que desde luego no puede representar a una sociedad como la sociedad valenciana". "Creo que es absolutamente intolerable y que las disculpas no son suficientes", ha zanjado.