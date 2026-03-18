Registrado un terremoto de magnitud 2,5 en Hondón de los Frailes (Alicante)

Registrado un terremoto de magnitud 2,5 en Hondón de los Frailes
Registrado un terremoto de magnitud 2,5 en Hondón de los Frailes - IGN
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 10:16
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   ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El municipio alicantino de Hondón de los Frailes ha registrado un terremoto de magnitud 2,5 grados, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

   El seísmo ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 19.50 horas, a una profundidad de dos kilómetros, de acuerdo con el organismo estatal.

   Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha detallado, a través de la red social X, que el 112 recibió una llamada relacionada con este suceso.

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