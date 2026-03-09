Renfe lanza A Punto, un plan de obras "a corto plazo y de alto impacto" en 15 estaciones de Cercanías

Archivo - Un tren parado en una estación de Cercanías - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone en marcha el plan A Punto, un programa de actuaciones "de alto impacto" en estaciones de Cercanías del núcleo de Valencia que busca mejorar "de forma rápida y visible" el estado de un número significativo de estaciones "en el menor tiempo posible, revertir su deterioro y mejorar la experiencia de las personas viajeras".

La inversión total prevista para este plan será de 3,2 millones de euros para obras "rápidas" en 15 estaciones del núcleo de Cercanías de Valencia. Se desarrollará durante 18 meses, entre 2026 y 2027, y comenzará a ejecutarse el próximo mayo. El coste de cada actuación oscilará entre 100.000 y 300.000 euros, detalla la empresa pública ferroviaria.

El plan A Punto València contempla obras en varias estaciones divididas en paquetes, aunque esta programación está sujeta a modificaciones. El primer paquete se encuentra proceso de redacción para las estaciones de Alzira, Xeraco, Catarroja, Cullera y Benifaió-Almussafes.

El segundo paquete contempla actuaciones en las estaciones de Puçol, Massanassa, Borriana, Nules, Albuixech y en el tercer paquete en las estaciones de Almenara, La Pobla Llarga, Les Valls, Algimia y València Sant Isidre.

Este plan identifica, prioriza y programa intervenciones que generen "mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias". Según Renfe, el resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de los mismos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.

Entre las tipologías de actuación que recoge el plan A Punto se encuentran la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos (paramentos verticales, pavimentación, iluminación...), marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas o encaminamientos pododáctiles, entre otras.

El plan A Punto en València es parte de un proyecto a escala estatal que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros. Renfe ha diseñado un logo/marca con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones y sepa que en esa zona "se están poniendo las cosas a punto".