Ribó reitera su apoyo a Grezzi tras el fraude en la EMT: "Ya lo dije claramente. Está clarísimo"

Publicado 08/10/2019 14:49:05 CET

Cree que "no habrá ningún problema" en que la comisión sea vinculante pero "hay que esperar a ver las conclusiones"

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este martes su apoyo al concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Giuseppe Grezzi, tras el fraude de 4 millones de euros detectado en esta compañía pública. El primer edil ha asegurado que este lunes ya expresó su respaldo a Grezzi y ha señalado que este "está clarísimo", tras lo que ha declinado hablar más de este asunto.

"Ya lo dije claramente ayer y creo que no tiene sentido continuar en lo mismo. Está clarísimo", ha respondido Ribó al ser preguntado por si respalda al edil y presidente de la EMT en el acto en el que la Reial Senyera ha sido trasladada del Museo Histórico Municipal al Salón de Cristal del Ayuntamiento para que pueda ser visitada por los ciudadano con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha comentado, respecto a la agenda de Grezzi que no sabía si "tenía esta mañana algo importante que hacer o no". "No lo puedo decir porque yo no controlo el día a día- --Los concejales-- son suficientemente autónomos como para hacerlo", ha dicho.

Posteriormente, tras visitar el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) acompañado de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado que imagina que "no habrá ningún problema" en que el resultado de la comisión de investigación que comienza esta tarde sea vinculante, pero "hay que esperar a ver las conclusiones". "No haré predicciones de futuro", ha apuntado.

En cualquier caso, ha garantizado que la comisión funcionará con "total libertad y eficacia" y, por ello, imagina que "no habrá ningún problema" en que las conclusiones sean vinculantes, pero "hay que verlo".

Asimismo, ha destacado la "rapidez" con la que se ha organizado la comisión, "de las más rápidas", y además "con todas las garantías" porque están representados todos los grupos de la corporación.

Ribó ha recalcado que en la comisión se investigarán "todos" los aspectos de este fraude y "todas las responsabilidades" incluidos "los intentos de pedir responsabilidades donde no las hay". Del mismo modo, se analizarán desde la seguridad cibernética hasta aspectos de "estafa vulgar" como ha sido este fraude cometido con "un PDF y un escáner". "Eso es no es alta tecnología", ha constatado.

OLTRA: "LAS RESPONSABILIDADES SE PIDEN A QUIEN NOMBRA UN LADRÓN COMO PASABA ANTES"

Por su parte, Oltra ha apuntado que cuando se piden responsabilidades políticas, como ella siempre ha exigido, es cuando un cargo nombra a alguien que "es un ladrón" que es lo que "pasaba en la Comunitat Valenciana cuando no gobernaba el Botànic". "Pero ahora vienen los ladrones de fuera que es de agradecer y que no los tengamos dentro", ha señalado.

Así, ha argumentado: "Si esta noche entran en el Palacio de la Vicepresidencia y roban un cuadro valorado en medio millón de euros supongo que no me harán dimitir a mí". "Pues aquí --ha explicitado-- es lo que ha pasado, que ha entrado un ladrón en una Administración pública y roba el dinero, pero en lugar de echar la culpa al ladrón se la echamos a la Administración".

Asimismo, ha destacado la Generalitat reforzó en 2017 con 7,6 millones la ciberseguridad para evitar ataques y este tipo de delincuencia internacional contra las Administraciones Públicas y se ha mostrado convencida de que una vez concluya la comisión de investigación que se ha abierto el Ayuntamiento estudiará si "también deben reforzar los sistemas informáticos".

PROBLEMAS DE INSEGURIDAD

Por otra parte, Ribó ha apuntado, ante las críticas de los vecinos de Velluters por la inseguridad, ha mostrado su "preocupación" por el aumento del tráfico de drogas "no solo en este barrio sino también en el Cabanyal, en la Malvarrosa, y en València en general como en otras ciudades como Madrid o Barcelona".

No obstante, ha recalcado que la Policía Local está trabajando para afrontar el problema de inseguridad dentro de sus competencias, como cerrar centros, y otros problemas como la prostitución desde la coordinación.