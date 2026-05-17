Sanidad administra cerca de 1,2 millones de vacunas frente a la gripe en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de una inyección. - GVA - Archivo

VALÈNCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha administrado cerca de 1,2 millones de dosis de vacunas frente a la gripe desde el inicio de la campaña de vacunación de este año, el pasado 1 de octubre, hasta su finalización el 31 de marzo. Esta cifra representa un 10,26 por ciento más que en la temporada anterior.

En concreto, por provincias, en Valencia se han administrado 576.948 dosis; en Alicante, 483.343 dosis; y en Castellón, 126.736 dosis, según ha informado en un comunicado la Generalitat, que ha señalado que estos resultados "han consolidado la vacunación frente a gripe como una de las principales herramientas de protección de la población más vulnerable" y "reflejan la buena respuesta de la ciudadanía en la campaña".

Durante las primeras semanas de esta última campaña, la estrategia de vacunación se ha dirigido prioritariamente a los grupos más vulnerables, es decir, personas de 60 años o más, residentes en centros sociosanitarios y en centros residenciales para personas con discapacidad y centros de día y salud mental; personas con patologías crónicas o inmunosupresión de cualquier edad; embarazadas y profesionales sanitarios, sociosanitarios y de servicios públicos esenciales.

En concreto, en residencias se han administrado un total de 28.825 dosis, lo que ha supuesto una cobertura del 83,8%. Por provincias, se han inyectado 16.506 dosis en València, 8.834 en Alicante y 3.485 en Castellón.

En cuanto al grupo de embarazadas y puérperas, se han dado un total de 24.002 dosis, lo que ha supuesto una cobertura del 91,9%. Asimismo, se han administrado 1.779 dosis de vacuna frente a la gripe a personas sometidas a trasplante cardiopulmonar o trasplante hematopoyético, lo que supone una cobertura del 74,1%.

También se ha vacunado a la población infantil de 6 a 71 meses, con un total de 60.105 dosis en los centros educativos, al alumnado de educación especial, a estudiantes en prácticas sanitarias o sociosanitarias y a profesionales con exposición laboral a animales, así como a convivientes de personas inmunodeprimidas o mayores.

La estrategia de vacunación se ha completado a partir de noviembre, al ampliarla al conjunto de la población para que toda persona que lo solicitase pudiera recibirla.

Desde la Generalitat han destacado que la vacunación "no solo previene infecciones respiratorias, sino que reduce complicaciones graves, las hospitalizaciones y la mortalidad asociada". En el caso de la gripe, han indicado que "está demostrado que la vacuna puede prevenir hasta la mitad de los casos graves en adultos mayores", además de resaltar que "se ha observado que, además, se asocia con una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, como infarto de miocardio o ictus, tras una infección gripal".

COVID-19

Por otra parte, la recomendación de vacunación frente a la Covid-19 se ha dirigido prioritariamente a la población con mayor riesgo, especialmente a las personas de 70 o más años y a quienes presentan patologías o condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de "mantener la protección frente a enfermedad grave y hospitalización", ha añadido la administración autonómica.

En estos grupos se ha recomendado, además, la administración conjunta con la vacuna frente a la gripe, al facilitar una mayor protección y accesibilidad. Asimismo, y al igual que con la vacuna antigripal, cualquier persona que hubiera querido vacunarse frente a la Covid-19 ha podido hacerlo.

El número de vacunas frente a la Covid-19 administradas en esta temporada 2025-2026 asciende a cerca de 640.000 dosis. Por provincias, 313.307 dosis en Valencia, 256.940 dosis en Alicante y 69.367 en Castellón, ha precisado la Generalitat.