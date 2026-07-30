Seis detenidos acusados de explotar sexualmente a mujeres en dos viviendas de Santa Pola

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres a las que presuntamente obligaban a ejercer la prostitución en dos viviendas del municipio de Santa Pola (Alicante), según fuentes del cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press.

La operación se desarrolló en marzo, pero las pesquisas no se han cerrado hasta hace poco. Entre los arrestados está la presunta cabecilla de la trama, una mujer colombiana de 44 años. También un hombre español de 45 que, al parecer, sería su pareja y corresponsable de la banda.

Los otros cuatro son colombianos de edades que van de los 24 a los 46 años y supuestamente se encargaban del traslado y control de las víctimas, porque incluso se realizaban servicios en domicilios particulares de consumidores de prostitución.

Asimismo, otros miembros presuntamente se dedicaban a suministrar drogas tanto a las víctimas como a los clientes, a los que incluso ofrecían viagra. El operativo lo hizo el grupo primero de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Alicante.

La investigación comenzó después de que tres víctimas se fugaran de una de las viviendas. Una de ellas acudió a la Policía para explicar que había estado retenida junto a su hijo menor, que incluso llegó a convivir en uno de los inmuebles.

También relató a los agentes que no se podían negar a ejercer la prostitución y que incluso la obligaron a hacerlo mientras sufría una infección vaginal. Esta mujer, considerada testigo protegido, explicó igualmente que estuvo más de tres meses en la vivienda y que no la dejaban salir ni tenía libertad de movimiento, y e incluso había vigilancias para acudir al médico.

Supuestamente el acuerdo existente entre los presuntos explotadores y ella era que recibiría la mitad del dinero que cobraran por los servicios, aunque en la práctica esto no sucedía, ya que le ponían excusas para quedarse con el dinero. En el momento de la fuga del prostíbulo, le debían 5.000 euros.

Al parecer, la organización publicaba anuncios en los que detallaba que buscaban una chica "con presencia" para un centro de masajes, cosa que luego no era cierta, ya que la finalidad no era esa, debido a que presuntamente explotaban sexualmente a las mujeres.

ARRESTOS Y REGISTROS

Las detenciones se remontan al 11 de marzo. Dos personas fueron arrestadas en Elche y otras cuatro en Santa Pola, donde se efectuaron registros en las viviendas y fue liberada una chica que también fue considerada testigo protegido.

Los seis fueron detenidos acusados de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, por organización criminal y por un delito contra la salud publica en relación con el trafico de drogas y la venta ilegal de medicamentos, por el suministro de viagra.

En los registros, los agentes se incautaron de más de 10.000 euros en efectivo y también de droga, viagra, tres teléfonos móviles y abundante documentación con anotaciones de los servicios que al parecer se efectuaban.

VÍCTIMAS

Aunque solo se halló a una chica en el momento de practicar los registros en las viviendas presuntamente usadas como prostíbulos, los investigadores, tras el análisis de la documentación, concluyeron que por los inmuebles podrían haber llegado a pasar 18 mujeres.

Esta presunta organización dedicada la explotación sexual de mujeres también aceptaba cobros por Bizum y no solo en efectivo. Según las pesquisas, hay unos 500 cobros a través de esta aplicación por valor de más de 58.000 euros en un año y diez meses.