Seis localidades de la Comunitat Valenciana acogerán la ópera 'La Bohème' el próximo 21 de mayo en cines

Archivo - La Comunitat Valenciana acogerá la ópera 'La Bohème' en seis localidades el próximo 21 de mayo. - VERSIÓN DIGITAL - Archivo

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Seis localidades de la Comunitat Valenciana disfrutarán en sus cines de la ópera 'La Bohème' el próximo jueves, 21 de mayo. Esta pieza ha regresado al anfiteatro romano al aire libre de la Arena di Verona con una nueva puesta en escena dirigida por Alfonso Signorini, después de una ausencia de trece años y esta será propuesta que llegará a los municipios valencianos.

Los cines que retransmitirán esta obra son, entre otros, los Cines Lys y ABC El Saler en la ciudad de València; en Paterna, Kinepolis Valencia; en Alzira, Kinepolis Alzira; en Gandia, ABC Gandía; en Alicante, Kinepolis Plaza Mar y en Elche, ABC Elx. También se emitirá en una selección de 53 salas de otras 50 localidades de España, según ha indicado la organización en un comunicado.

Signorini traslada el universo bohemio del París del siglo XIX a una dimensión de gran formato, que combina una "estética fiel a la tradición con un tratamiento dinámico y contemporáneo de los personajes", ha indicado la misma fuente. Esta es una propuesta para la obra de Giacomo Puccini que se beneficia de la filmación multicámara y ofrece multitud de detalles al espectador.

La escenografía, diseñada por Guillermo Nova, utiliza materiales transparentes que permiten observar simultáneamente diversas escenas, lo que "enriquece la narrativa y aporta una dimensión adicional al drama".

"INTENSIDAD ÍNTIMA"

La historia de amor entre Mimì y Rodolfo se despliega con una "intensidad íntima" que contrasta con la espectacularidad del conjunto, ha asegurado la organización. La producción, pensada para su exhibición en pantalla grande, ofrece "una lectura emocional y visualmente envolvente de la obra de Giacomo Puccini, concebida para impactar tanto al público habitual como a nuevos espectadores".

Destaca especialmente "su riqueza visual, con escenografías detalladas, vestuario cuidado y una puesta en escena que potencia el movimiento coral y los grandes cuadros colectivos, especialmente en el segundo acto, ha explicado la organización".

La crítica ha destacado la combinación de "una dirección escénica innovadora con interpretaciones vocales de alto nivel". La producción cuenta con la "participación estelar" de figuras destacadas del repertorio pucciniano, como Juliana Grigoryan (Mimì), Vittorio Grigòlo (Rodolfo), Luca Micheletti (Marcello) y Eleonora Bellocci (Musetta).

La dirección musical de Oren fue particularmente alabada por su capacidad para "realzar la narrativa y la emoción inherente a la obra", han agregado. Esta Bohème ofrece "123 minutos accesibles, emocionantes y de alto impacto sensorial, ideal para su disfrute en cines". Cantada en italiano, con subtítulos en castellano, en formato Event Cinema lleva los detalles de la puesta en escena hasta los espectadores.

Esta forma parte de una serie de títulos de óperas grabadas en los teatros europeos más prestigiosos, seleccionados por la distribuidora Versión Digital para su programación en cines en España.

Los próximos títulos de la temporada son el 4 de junio, con 'Madama Butterfly' desde el Macerata Opera Festival, y el 18 de junio, con 'Rigoletto' en St. Margarethen Open Air.