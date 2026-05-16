Sindicatos convocan nuevas manifestaciones esta semana: el lunes en Conselleria de Educación y el viernes en Hacienda

Miles de personas protestan durante una nueva manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, a 15 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han convocado nuevas manifestaciones para la próxima semana. En concreto, el lunes se movilizarán a partir de las 15 horas en la sede de la Conselleria de Educación, en València, mientras que el viernes lo harán a partir de las 12 horas en la de Hacienda.

Así lo han anunciado los sindicatos, en un comunicado conjunto, después de que este viernes una marea verde de docentes, calificada de "histórica", llenase el centro de València para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE. Los sindicatos calificaron de "brutal, histórica y desbordante" la protesta, aunque no facilitaron cifras de participación, mientras que Delegación de Gobierno apuntó a más de 35.000 personas las que han llenado las calles.

El lunes también habrá manifestaciones en Alicante, a las 12 horas, en las escaleras del IES Jorge Juan; y en Castelló de la Plana, a las 11 horas, en la sede de Dirección Territorial de Educación.

El martes se han convocado "acciones descentralizadas en diferentes localidades y comarcas" de la Comunitat Valenciana. El miércoles, de 11 a 20 horas, los sindicatos animan a "todo el mundo" a acudir a la Conselleria de Educación, en la Avenida Campanar, en València. Celebrarán "mesas redondas, actuaciones y asambleas".

Para el jueves hay convocada una concentración a las 10 horas en el entorno de Les Corts, en València, así como en las delegaciones de la Generalitat en Alicante --en la calle Brujas-- y en Castelló --en la Casa dels Caragols--, coincidiendo así con el Pleno de Les Corts.

Por último, el viernes, a las 12 horas, se ha convocado una manifestación que partirá desde la Conselleria de Hacienda y finalizará en la Plaza Manises, frente al Palau de la Generalitat. En Alicante, habrá una concentración en la Delegación de Hacienda, al igual que en Castelló de la Plana.

PETICIONES

El lunes comenzó la huelga indefinida tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, que acusan a la Conselleria de Educación de "burlarse" del colectivo docente y negarse a entablar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones.

Estas peticiones pasan por una mejora de sus retribuciones --ya que los profesionales valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España y la parte autonómica de su salario no se actualiza desde 2010, recalcan los convocantes del paro--, pero van más allá, puesto que reclaman actuaciones en infraestructuras, bajada de ratios o protección de la lengua valenciana, entre otros puntos.

El pasado jueves, en Mesa Sectorial, los sindicatos docentes que convocaron la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana advirtieron de que el entendimiento con la Conselleria de Educación "aún está lejos", ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión de hoy jueves no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%".

Entre otras cuestiones, el documento no incluye ninguna propuesta de subida salarial, un tema que las organizaciones sindicales exigen que esté concretado en la nueva mesa de negociación a la que ambas partes se han emplazado para el próximo lunes, 18 de mayo. "Si no, no hace falta que nos llamen", remarcaron.

Por su parte, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, trasladó este viernes "serenidad" y "diálogo" porque, según recalcó, "ninguna de las cuestiones planteadas por los sindicatos está fuera de la negociación".

Ortega señaló que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades "respeta" el derecho a la huelga y a la manifestación, "aunque siempre ha mantenido la misma posición: seguir negociando antes, durante y después de esta jornada de movilización". "Queremos trasladar un mensaje de serenidad y de diálogo porque ninguna de las cuestiones planteadas por los sindicatos está fuera de la negociación", subrayó el director general.