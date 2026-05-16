Sorprendido en un control en Beniparrell con cuatro botellas de 'gas de la risa' en el vehículo

Material intervenido - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que portaba en su vehículo cuatro botellas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', y 2.510 euros en efectivo, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los agentes se encontraban realizando un servicio preventivo en la localidad de Beniparrell (Valencia) junto a una patrulla de Policía Local, cuando procedieron a dar el alto a un vehículo conocido en la comarca.

En el asiento del copiloto portaba unos bultos extraños. En el registro del habitáculo del vehículo se localizaron cuatro botellas de óxido nitroso de tres litros de capacidad cada una y gran cantidad de globos de plástico, así como 2.510 euros en efectivo (fraccionado en billetes de diverso valor).

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor, un hombre de 21 años, por un delito contra la salud pública. También se intervino el vehículo e los efectos efectos hallados.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Silla y de la Policía Local de Beniparrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent (Decanato).