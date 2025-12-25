Sorprendido con seis kilos de marihuana cuando iba a ser detenido por una brutal agresión en Cox

Detenido en la operación - OPC

ALICANTE 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en San Isidro a un hombre y a su pareja cuando salían de un domicilio con seis kilos de marihuana. A él le seguían por una brutal agresión en Cox (Alicante) el pasado mes de agosto, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 13 de agosto tras una brutal agresión en la que la víctima sufrió lesiones graves. En concreto, los hechos ocurrieron en un establecimiento hostelero de Cox, en el que se inició una discusión verbal entre autor y víctima, que acabó en una violenta agresión física por parte de uno de los hombres, que le propinó varios puñetazos al otro, haciéndole caer al suelo y golpeándose en la cabeza. Después, el autor huyó del lugar.

La víctima fue trasladada al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencias por las lesiones, de gran entidad, ocasionadas durante la paliza que recibió.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí recabó toda la información posible en el lugar de los hechos e inició las indagaciones para tratar de identificar y localizar al agresor, tarea que no ha sido fácil y que ha supuesto a los agentes varios meses de investigación hasta averiguar su paradero.

Una vez constatada la identidad del presunto responsable, los agentes lograron ubicarlo en San Isidro y establecieron un dispositivo para detenerlo.

En el momento de la detención se encontraba con su pareja sentimental y fueron sorprendidos sacando de su domicilio una maleta con seis kilogramos de cogollos de marihuana y un bolso de mano con 12.000 euros en efectivo.

Durante el registro en la vivienda fue intervenido material para el pesaje, embalado al vacío y venta de la droga, otros 1.000 euros en efectivo que se suman a los 12.000 que portaban en el bolso de mano, varios teléfonos móviles y tarjetas empleadas en el delito de tráfico de drogas y numerosa documentación, entre otros efectos.

También han sido intervenidas pruebas que incriminan al hombre como autor de la agresión cometida en Cox. Se trata de un hombre de 25 años y una mujer de 23 a los que se les imputa un delito de tráfico de drogas. Además, al hombre, se le imputa un delito de lesiones graves por la agresión cometida el pasado 13 de agosto.

Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, que ha decretado la libertad con cargos para ambos. La víctima de las lesiones es un hombre de 40 años que recibió el alta hospitalaria con secuelas tras varias semanas de tratamiento y cuidados en los Hospitales de Orihuela y Elche.

Los investigadores han concluido que autor y víctima no se conocían previamente, y que la causa de la agresión fue una discusión fortuita y verbal que no guarda relación con los antecedentes de tráfico de drogas que posee el arrestado.