STM lleva a la Audiencia Nacional la "congelación salarial" en Ford Almussafes sin la llegada del vehículo eléctrico

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes, a 6 de noviembre de 2024, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

STM Intersindical ha denunciado ante la Audiencia Nacional la "congelación salarial" que afecta a la plantilla de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) porque considera que se están incumpliendo los artículos 33 y 151 del convenio colectivo sin la llegada de la producción de vehículos eléctricos.

El sindicato ha explicado en un comunicado que la denuncia se produce "tras la negativa de la Empresa y UGT al cumplimiento del artículo 33 del Convenio en la Comisión mixta de interpretación y vigilancia", y después de su petición de renegociación del acuerdo "por lo lesivo para los intereses de la plantilla de manera continuada durante los últimos cuatro años".

STM ha recordado que UGT y la dirección de Ford alcanzaron en 2022 el conocido como acuerdo de electrificación y que la empresa trasladó que se había asignado la fabricación de la plataforma de vehículos eléctricos GE2 a Valencia. "Literalmente, nos dijeron que nos ponía en la delantera y nos aseguraba el futuro", ha señalado STM.

Ha denunciado que, como consecuencia del acuerdo de la Electrificación, la plantilla ha sufrido "una congelación salarial de cuatro años, por la que ha perdido más de un 15% de poder adquisitivo", ha criticado STM. La organización sindical ha destacado además que desde entonces la plantilla se ha reducido en más de 1.700 personas.

STM ha explicado que ha pedido renegociar "en numerosas ocasiones el acuerdo y el convenio en distintos foros, mediante una petición de diálogo y acuerdo dirigida a la empresa y a UGT". "Sin embargo, mientras se agudizaba el retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, esa negociación era frustrada año tras año" y "por parte de la Empresa, no se estaba cumpliendo lo acordado", ha reprochado.

"A pesar de que esta plantilla ha sido el artífice de múltiples éxitos de Ford Almussafes en cuanto a datos de producción, calidad y, cómo no, de sus multimillonarios beneficios, la empresa no ha dudado en recortar nuestro poder adquisitivo en más de un 15%, vulnerando lo dispuesto en los artículos 33 y 151, ambos en relación con el Anexo nº 11, 'Acuerdo de Competitividad por la Electrificación', del Convenio Colectivo de Ford España S.L., lo que fundamenta la presente denuncia", ha indicado.

Los servicios jurídicos de STM entienden que "la validez de la congelación salarial durante los años citados, así como sus incrementos lineales, está condicionada a que la fabricación de los vehículos sea asignada a la factoría Ford en Almussafes".

STM ha subrayado que, a fecha de diciembre de 2025, "todas las partes firmantes del acuerdo son plenamente conocedoras de que a la fábrica de Ford en Valencia no se le ha asignado la fabricación de vehículos eléctricos; es decir, la condición que justificaba dichas medidas no se ha cumplido".

En consecuencia, STM considera que las medidas adoptadas "carecen actualmente de causa que las legitime, motivo por el cual se ha decidido interponer la correspondiente demanda judicial para que se reconozcan los derechos de la plantilla".

"Por tanto, y dado el incumplimiento del acuerdo de electrificación en cuanto a la fabricación de vehículos eléctricos de la Plataforma GE2 en nuestra factoría, es totalmente injusto que sí se mantenga la parte en la que la plantilla tiene su salario congelado por cuatro años y pierda más de un 15% de poder adquisitivo", ha argumentado.