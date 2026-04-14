Detenida una joven acusada de tres robos en un centro comercial de Valencia

Agente Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 26 años acusada de tres robos en un centro comercial de la provincia de Valencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes que prestaban servicio en un centro comercial fueron requeridos por la jefa de seguridad de un establecimiento, quien les comunicó que en el interior de la tienda se encontraba una mujer que podía estar relacionada con un delito de hurto ocurrido allí en el mes de enero.

Los efectivos localizaron e interceptaron a la mujer y, tras mostrar una actitud sospechosa, le registraron entre sus pertenencias. Fue aquí donde se percataron que entre su ropa ocultaba 315 euros en billetes de diverso valor.

Los agentes visionaron las cámaras se seguridad del establecimiento y comprobaron cómo la identificada había merodeado durante varios minutos alrededor de una clienta. Aprovechando un descuido de ésta, le había sustraído la cartera del bolso y, posteriormente, había abandonado la tienda.

Con el fin de verificar si la mujer había actuado en más hechos delictivos, se analizaron diferentes grabaciones de seguridad. En ellas, se pudo observar cómo el pasado mes de enero tres mujeres habían cometido un hecho similar en otro establecimiento. Entre ellas, se encontraba la mujer identificada.

En este caso, la víctima había interpuesto denuncia por la sustracción de una cartera que contenía documentación personal y 330 euros en efectivo.

El 'modus operandi' utilizado por la autora consistía en seleccionar a sus potenciales víctimas y sustraerles la cartera. Una vez cogía el dinero en efectivo, las abandonaba en el interior de la misma tienda.

Por estos hechos se ha detenido a una mujer de 26 años y nacionalidad búlgara. Los 315 euros que los agentes hallaron entre la ropa de la detenida fueron devueltos a su legítima propietaria.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Aldaia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Torrent Plaza número 1.