El TACRC inadmite el recurso que paralizaba el 'museo Sorolla' en el Palacio de Comunicaciones de València

El president, Juanfran Pérez Llorca (2i), la alcaldesa de València, María José Catalá (2d), el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz (d), y la bisnieta del artista, Blanca Pons-Sorolla (i), se reúnen para firmar el acuerdo de exhibición - A. Pérez Meca - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha inadmitido el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) contra el proyecto para habilitar el Palacio de Comunicaciones de València para exhibir más de 200 obras de Joaquín de Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America.

El organismo había suspendido el procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones, en el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento, hasta resolver el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos, que ahora ha desestimado por "falta de legitimación activa", han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat.

La administración autonómica sacó el pasado 1 de octubre a licitación la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones por un importe de 1.952.735 euros. Al proceso se habían presentado dos licitadores, ambos en UTE: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects.

El gobierno valenciano anunció este verano que este edificio se convertiría en 2026 en un espacio museístico que acogerá más de 220 obras de Joaquín Sorolla, fruto de un acuerdo con The Hispanic Society of America.

Además, el 'president', Juanfran Pérez Llorca, dio a conocer la semana pasada que la llegada de las primeras piezas del creador valenciano se esperaba para antes del verano y que se ubicarían en el Museo de la Ciudad como emplazamiento provisional.

El convenio suscrito entre la Generalitat y la Hispanic Society tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se podrá renovar por periodos sucesivos adicionales. La aspiración de ambas partes es que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años.

Para poner en marcha el proyecto, la Generalitat se compromete a acondicionar el Palacio de las Comunicaciones, de su propiedad, y abonar a The Hispanic Society una cuota anual de 1.150.000 euros por el préstamo de las piezas de arte. La selección deberá contar con la validación de Blanca Pons-Sorolla, experta en la obra del pintor.

El préstamo incluirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal de Sorolla, con la intención de ofrecer retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del maestro de la luz.

OBRAS MÁS DESTACADAS

Entre las obras más destacadas que se exhibirán en Valencia destaca 'Sol de la tarde' (1903), una escena radiante e icónica de la vida valenciana que ejemplifica la maestría de Sorolla con la luz y el movimiento.

El museo será la primera sede internacional de la Hispanic Society y funcionará como su representación europea. Junto a las salas de exhibición se abrirá una tienda relacionada con las exposiciones y el Café Huntington, en honor al fundador de la sociedad.