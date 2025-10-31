El Teatre Principal de Castelló abre noviembre con 'Don Juan Tenorio' y la comedia 'La verdad' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 31 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio gestionado por el Institut Valencià de Cultura, abre el mes de noviembre con dos destacadas propuestas escénicas: la tradicional representación de 'Don Juan Tenorio', interpretada por grupos teatrales locales, y la comedia 'La verdad', protagonizada por Joaquín Reyes.

El clásico de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, subirá a escena el sábado 1 de noviembre a las 19.00 horas, con la participación de las agrupaciones Taronger, L'Armelar, Entre Bastidores y Espiral Teatre.

Esta representación tradicionalmente se ha representado en el escenario del Principal desde el año 2006, cuando Rafa Lloret Teruel recibió el encargo de adaptar la obra con grupos teatrales castellonenses. La pieza teatral, que presenta el clásico drama romántico protagonizado por Don Juan y Doña Inés, se representará el sábado 1 de noviembre, a las 19.00 horas.

Las entradas para esta representación tienen un precio entre 10 y 16 euros. Pueden adquirirse en taquillas y en la web del IVC.

Por su parte, el domingo 2 de noviembre a las 19.00 horas, el Principal continuará la programación del abono cultural de otoño con la representación de la exitosa comedia 'La verdad', del dramaturgo francés Florian Zeller, protagonizada por Joaquín Reyes. Las entradas para esta función ya están agotadas.

La obra, una ácida comedia sobre las relaciones de pareja, narra la historia de Miguel, un mentiroso compulsivo rodeado de amigos y familiares que también le ocultan la verdad. Su esposa, Laura, sospecha que le es infiel, y a partir de esa duda las mentiras se convierten en su forma de afrontar la realidad.