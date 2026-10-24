El Teatre Principal de Castelló presenta 'Las hijas de Bernarda', una reinterpretación a través de la danza

La reinterpretación de la obra de Lorca 'Las hijas de Bernarda' a través de la danza contemporánea - GVA

CASTELLÓ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), presentará este domingo 25 de octubre, a las 19.00 horas, 'Las hijas de Bernarda Alba', una creación de la compañía valenciana Taiat Dansa que revisita el universo de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, a través de la danza contemporánea, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'La casa de Bernarda Alba' es "una de las grandes obras del teatro español del siglo XX". En ella, Lorca retrata una sociedad dominada por las convenciones, la autoridad y la represión, en la que las mujeres viven sometidas a estrictas normas sociales y morales. El encierro impuesto por Bernarda Alba a sus cinco hijas convierte el hogar en un espacio de vigilancia y frustración, donde el deseo de libertad choca con el peso de la tradición.

A partir de este contexto, Taiat Dansa propone una mirada coreográfica que desplaza el foco hacia las cinco hermanas. Bernarda, figura central de la pieza original, se convierte en una presencia invisible, una autoridad inmaterial que condiciona cada movimiento y determina las relaciones entre las protagonistas.

Las bailarinas dan cuerpo a "la angustia, los conflictos y las tensiones" que atraviesan a las hermanas, sometidas a una vigilancia mutua bajo el peso de las expectativas morales. A través del movimiento, la propuesta explora las relaciones de poder, la represión del deseo y los límites impuestos por las normas sociales, y traslada al lenguaje corporal la atmósfera opresiva que impregna el drama de Lorca.

Además, la coreografía está firmada por Meritxell Barberá e Inma García, en colaboración con las bailarinas Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume, Eila Valls, Wilma Puentes y Celia Sandoya. 'Las hijas de Bernarda' es una producción de Les Arts, el Institut Valencià de Cultura, a través del festival Dansa València, el Mercat de les Flors y Taiat Dansa.