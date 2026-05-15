El tiempo hoy en la Comunitat: rachas de viento en Castellón y descenso de temperaturas máximas en zonas del interior

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas muy fuertes de viento en el interior norte de Castellón a últimas horas del día y un descenso localmente notable de las máximas en zonas del interior.

Así, esta jornada se esperan chubascos moderados ocasionalmente con tormenta, en el sur de Valencia y, especialmente, en el norte de Alicante, donde no se descartan que puedan ser localmente fuertes.

Las temperaturas bajarán, de forma notable las máximas en el interior de la autonomía. También habrá viento que irá de flojo a moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón a últimas horas del día.