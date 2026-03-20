Toni Pérez convoca un pleno en la Diputación de Alicante sobre el bono comercio para el 25 de marzo tras pedirlo el PSPV

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha convocado para el próximo miércoles 25 de marzo a las 08.30 horas el pleno extraordinario solicitado por el PSPV para informar sobre la gestión del programa de bonos comercio durante los años 2022, 2023 y 2024, así como para abordar la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre este tema.

El grupo socialista solicitó la sesión el pasado miércoles 18 de marzo y ha sido convocada el siguiente día hábil, teniendo en cuenta, además, que este jueves fue festivo, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Todo ello, después de que la semana pasada el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quedara en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación en una veintena de municipios de la provincia.

El equipo de gobierno de la institución provincial asegura que se ha convocado el pleno "a la mayor brevedad posible" dado el "interés en aclarar cuanto antes cualquier tipo de duda relativa a esta convocatoria de ayudas", sobre la que hasta ahora los 'populares' han defendido "total transparencia y legalidad" en la actuación de la Diputación.

El Reglamento Orgánico de la Diputación establece que la convocatoria se efectuará dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la petición (en este caso, se ha convocado el primer día hábil tras la solicitud), mientras que la sesión deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días hábiles desde que fuera solicitada (y que será una semana después).