'Tot per Almussafes', la marca registrada por el alcalde expulsado del PSOE para su nuevo proyecto político

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González - FACEBOOK TONI GONZÁLEZ

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

'Tot per Almussafes' es la marca registrada por el sector del alcalde de esta localidad valenciana, Toni González, como nuevo proyecto político tras haber sido expulsado del PSOE hace dos meses, junto a varios ediles socialistas de la localidad, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

La marca fue incorporada este lunes en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, bajo el nombre 'Tot per Almussafes' (TxAlm) y con sede en la calle Benifaió de la localidad.

En este sentido, la formación estudia integrarse bajo el paraguas de la Unión Municipalista, aunque, por el momento, según precisan fuentes de esta formación, no se ha recibido la solicitud formal de adhesión, pero sí que confirman "reuniones y contactos" entre ambas partes durante "estas últimas semanas donde se ha tratado ese asunto".

El alcalde de Almussafes ya avanzó recientemente que confiaba en tener organizado "en breve" su nuevo proyecto político, después de que fuera expulsado del PSOE, y calificó como una "purga orgánica" que se haya hecho lo mismo con otros seis ediles de la formación.

Además, culpó precisamente al PSOE de haber provocado con estos movimientos que "más de 200 militantes" socialistas se dieran de baja de la formación en Almussafes.

El PSOE anunció a principios de marzo la expulsión del alcalde de Almussafes, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral. La medida --avalada por la Secretaría de Organización del partido y que se adoptó a instancias del PSPV-- se tomó teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil había realizado en las últimas semanas en las "revictimizaba" a las denunciantes.

Desde la formación recriminaron a González sus palabras en las que "revictimiza" a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual y laboral, "desvela su identidad y adopta actitudes de represalia, evidenciando además una deslealtad manifiesta a los valores del partido". Un comportamiento, remarcaron, "incompatible" con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE.

González anunció su abandono a todos sus cargos orgánicos y solicitó su suspensión de la militancia del PSOE a mediados de diciembre, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por la denuncia, presentada tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Asimismo, denunció desde entonces ser víctima de una "campaña de acoso y desprestigio" basada en "falsedades".