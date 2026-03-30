Tres detenidos acusados de robos en estaciones de servicio de Gandia

Un detenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de robos con violencia en estaciones de servicio de las localidades valencianas de L'Alqueria de la Comtessa y Real de Gandía, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Durante los días 15 y 17 de febrero se tuvo conocimiento de dos robos en estos municipios, en los cuales, una persona encapuchada y armada con un martillo de grandes dimensiones, tras intimidar a los trabajadores, se hizo con la recaudación de ambas estaciones de servicio.

Tras interponer las correspondientes denuncias, la Guardia Civil de Oliva se hizo cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos.

Los agentes identificaron a la persona autora material de los robos con violencia e intimidación, así como a las dos personas que colaboraron con el autor material de los hechos en la perpetración de los delitos.

Dos de los autores fueron detenidos en la localidad de Gandía y, pocos días después, los agentes encontraron en Denia (Alicante) a la mujer relacionada en los hechos.

Los detenidos tienen 31, 38 y 40 años y nacionalidades española y armenia. Se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos ha ingresado en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.