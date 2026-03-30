Tres detenidos en Alicante por una disputa familiar que acabó con un herido en el cuello por un disparo

Uno de los detenidos en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una madre, a un padre y a un hijo, integrantes de una misma familia, tras los disparos efectuados contra un hombre, hermano de la mujer arrestada, que resultó herido en el cuello el pasado 23 de marzo en el barrio Virgen del Carmen de la ciudad de Alicante.

Se trata de dos varones de 24 y 45 años y de una mujer de 45 y están acusados de los delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública. El joven sería el presunto autor de los disparos, según han informado este lunes fuentes del cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron tras una disputa entre familiares del mismo clan y hasta la fecha se desconoce el motivo de la discusión que provocó el incidente con arma de fuego. En el transcurso de la investigación, se intervinieron dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, que decretó el ingreso en prisión provisional para el varón de 24 años, quien presuntamente habría realizado los disparos.