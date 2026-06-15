Tres detenidos en Torrevieja al desmantelar un grupo acusado de cometer estafas bancarias por España

Detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a tres hombres de entre 24 y 28 años al desmantelar un grupo presuntamente dedicado a cometer estafas bancarias por España. La investigación ha permitido esclarecer ocho supuestos delitos perpetrados en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia. El perjuicio económico acreditado hasta el momento asciende a 30.975 euros.

Las pesquisas, desarrolladas por el Equipo @ del instituto armado de este municipio, se iniciaron en enero de 2026, cuando los agentes detectaron un número "inusual" de denuncias relacionadas con retiradas fraudulentas de efectivo en cajeros automáticos y compras de productos electrónicos realizadas con medios de pago obtenidos ilícitamente.

Aunque las denuncias procedían de distintas provincias, todas las extracciones de dinero se concentraban en una zona muy concreta de Orihuela Costa y las compras se localizaron en un mismo centro comercial, según ha precisado la Guardia Civil en un comunicado.

Las pesquisas permitieron determinar que los presuntos autores supuestamente utilizaban mensajes SMS fraudulentos, conocidos como 'smishing', que simulaban proceder de entidades bancarias y alertaban a las víctimas de supuestos cargos no autorizados o incidencias en sus cuentas.

Posteriormente, los perjudicados recibían llamadas telefónicas en las que los delincuentes presuntamente se hacían pasar por empleados de sus bancos, técnica conocida como 'spoofing', para obtener claves de acceso y códigos de verificación que les permitían operar con las cuentas bancarias de las víctimas.

Una vez obtenida la información necesaria, los acusados al parecer realizaban retiradas de efectivo en cajeros automáticos y efectuaban compras fraudulentas de teléfonos móviles, relojes, perfumes, ropa y otros artículos de valor.

La investigación permitió identificar a los supuestos integrantes del grupo, que presuntamente desarrollaban una "intensa" actividad en distintos puntos del litoral mediterráneo y se desplazaban con frecuencia entre diferentes provincias para hacer operaciones fraudulentas y las compras derivadas de estas, según la investigación.

El pasado 30 de abril, los agentes localizaron y detuvieron a los tres sospechosos mientras realizaban compras en un establecimiento comercial de Torrevieja. En el momento del arresto, intervinieron 3.005 euros en efectivo, diez teléfonos móviles de gama media y alta y tres ordenadores portátiles.

LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES

Los detenidos, a los que se les imputan ocho delitos de estafa con víctimas en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.