El TSJCV revoca las absoluciones del caso Abde y condena al presidente del Hércules a dos años y medio de cárcel

Archivo - Fachada de la Ciudad de la Justicia de València - Enrique Palomares - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la sentencia absolutoria de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante sobre el conocido como caso Abde, relativo al cobro y gestión posterior por parte del Hércules de dos millones de euros pagados en 2021 por el Barcelona para la rescisión del contrato del jugador Abdessamad Ezzalzouli, y ha condenado al presidente del club blanquiazul, Carlos Parodi, a dos años y medio de cárcel por un delito de alzamiento de bienes.

Así se desprende de una sentencia del alto tribunal valenciano, fechada a 5 de febrero de 2026 y consultada por Europa Press, en la que también se condena a Valentín Botella y José Francisco Javier León, consejeros del club y de la Fundación Hércules, a sendas penas de un año y siete meses de prisión.

Igualmente, impone sanciones que, en el caso de Parodi, ascienden a una multa de 14 meses con una cuota diaria de diez euros. Para Botella y León, las multas son de siete meses con una cuota de diez euros por día.

La resolución, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS), también condena al pago de multas por el mismo delito, como personas jurídicas, a las dos entidades herculanas. En el caso del club, a un año y dos meses con cuota diaria de cien euros y, en el de la Fundación Hércules, a un año con cuota diaria de 50 euros.

Además, impone a las dos entidades la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de tres años.

De este modo, el TSJCV ha estimado los recursos de apelación de la Fiscalía; de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria (AEAT), y de la acusación popular ejercida por Herculanos Asociación de Simpatizantes del Hércules, contra la sentencia fechada a 11 de marzo de 2025 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

"SINGULAR PROTAGONISMO"

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV sostienen en su sentencia que ha existido "una serie de conductas tendenciales, además reiteradas, llevadas a cabo por los acusados, con singular protagonismo" de Parodi, y que, "como lo expresa la propia sentencia recurrida, tienen el claro objetivo de impedir y evitar la eficacia de cualquier embargo de la AEAT por deudas anteriores que tenía la entidad deportiva con la Hacienda".

El alto tribunal valenciano no modifica ni un punto del apartado de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, pero discrepa de la conclusión absolutoria porque considera que el delito de alzamiento de bienes se consumó el mismo día 31 de agosto de 2021, cuando el Hércules desvió los dos millones de euros a su Fundación.

"En consecuencia, y por más que, y es de resaltar, más de un año después, que fue tiempo después, el 21-9-2022, y precisamente tras la admisión de la querella interpuesta por el fiscal mediante auto de 1-6-2022, se abonara el débito pendiente con la AEAT, de tiempo muy anterior, no enerva la comisión del delito, que se había producido el mismo día del ingreso del cheque el 31-8-2021", señalan los magistrados.