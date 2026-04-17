Un turista alicantino sufre la amputación de una pierna tras ser atacado por un tiburón en Maldivas

Archivo - Imagen de archivo de Maldivas. - Carola Frentzen/dpa - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un turista valenciano, que trabaja en la actualidad como ginecólogo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, ha sufrido la amputación de una pierna tras ser mordido por un tiburón en Maldivas.

El suceso, avanzado por el diario Mediterráneo y confirmado a Europa Press por fuentes conocedoras, se produjo hace unos días, cuando el joven, de 31 años, pasaba la luna de miel con su esposa, de Castellón.

Durante una excursión acuática en la que participaba la pareja valenciana, el varón fue atacado por el escualo, que le causó daños de gravedad en una de sus extremidades.

Según el medio especializado en buceo y actividades subacuáticas Scubaverse, que cita fuentes policiales y médicas, la víctima formaba parte de un grupo que se bañaba en una zona próxima a la planta procesadora de pescado de Kooddoo.

A su llegada al hospital del atolón de Gaafu Alif, el turista español se encontraba en estado crítico y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia en helicóptero a Malé, donde fue ingresado en cuidados intensivos en el Hospital ADK.