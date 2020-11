La UCI de los Hospitales de Elda y Sagunto ya están llenas por el aumento de la presión asistencial, según CCOO y CSIF

La residencia Molineta en Petrer tiene 30 usuarios positivos y cinco trabajadores y Domus Vi de Elda suma 30 positivos, según CCOO

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las diez camas UCI del Hospital de Elda y las doce de Sagunto ya están llenas por el aumento de la presión asistencial derivada de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes de CSIF y CCOO.

Asimismo, CSIF ha advertido de que las camas de críticos del General de Alicante, Vinaròs, la Plana y de Castelló ya están "saturadas", por lo que ha reclamado "más personal" ya que, aunque se habiliten nuevas salas para pacientes Covid, "sigue haciendo falta reforzar las plantillas".

Por su parte, desde CCOO han apuntado que el Hospital de Elda comenzará a suspender intervenciones quirúrgicas desde este martes. La semana pasada ya suspendió operaciones de autoconcierto. Asimismo, el General de Alicante y el Arnau de València también están aplazando intervenciones por este aumento de la presión asistencial.

En concreto, el Hospital La Fe de València registró el pasado jueves el dato más elevado de ingresos en la UCI desde el inicio de la pandemia con 27 nuevos pacientes en 24 horas. De este modo, según los últimos datos registrados del pasado viernes por CCOO, hay 112 ingresados en el hospital, 10 de ellos críticos y toda la torre E está ya destinada a pacientes COVID.

Además, de acuerdo con este sindicato, esta semana se prevé abrir la antigua escuela de enfermería de Campanar, lo que supondrá 165 camas extra, una vez que Inspección, que visitó el espacio el pasado miércoles, haya emitido el informe. A la antigua escuela se prevé enviar 77 enfermeros, 77 TCAES (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), 10 celadores, 16 facultativos y cuatro auxiliares administrativos, según han señalado fuentes de este sindicato.

Asimismo, este departamento tiene preparados los procedimientos para el hospital de campaña donde se instalará otro punto para realizar PCR por las tardes, en principio para atender Colegios.

Por su parte, el departamento del Hospital Arnau-Llíria el viernes había 57 hospitalizados positivos. En concreto, en el Arnau un paciente en la UCI y 35 plantas y en Llíria 18 en planta y tres en la UCI. El Arnau comenzó a aplazar operaciones el pasado miércoles.

Además, en estos momentos, en el departamento hay 25 trabajadores positivos confirmados por PCR positivos, y 91 con anticuerpos IgG y desde el 28 de octubre suspendidas algunas intervenciones. Se prioriza Cirugía sin ingreso.

El Hospital de Sagunto, según los últimos datos, tiene 63 pacientes covid ingresados, 12 de ellos en UCI, la totalidad de camas ocupadas, y 51 en planta. Además, unos 130 pacientes pasan por urgencias de media al día de todas las patologías, según los sindicatos.

En el Hospital Peset, que por el momento no ha suspendido intervenciones, el número de urgencias es de 321 mientras que quedaban 48 camas libres el viernes. Hay seis pacientes covid ingresados en UCI-REA (Unidad de Reanimación) y 53 en planta y hay seis pendientes de las pruebas PCR.

El Hospital de Gandia tiene este lunes 11 pacientes ingresados en UCI --seis covid y cinco no covid-- y en planta ocupadas 110 camas, 33 y 177 no Covid 177. En las últimas 24 horas ha registrado seis ingresos Covid y ninguna alta. En Manises no hay saturación ya que hay un 9% de ingresados por Covid en planta y un 40% en UCI y otros 20% no Covid.

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE

Por su parte, el Hospital General de Alicante tiene un total de 49 pacientes ingresados en planta y diez en críticos. De este modo, las camas de críticos que quedan disponibles son siete en REA y siete CIME (Cuidados Intermedios Médicos), mientras que quedan ocho camas libres de hospitalización y han dado a lo largo de la semana aproximadamente unas 10 altas.

En el Hospital de Elda a día de hoy hay 115 positivos y 13 casos sospechosos y las diez camas UCI están llenas --nueve de ellas pacientes Covid--, mientras que en reanimación hay 13 positivos, siete con otras patologías, según han señalado desde CCOO y CSIF. En este área de salud, por lo que respecta a centros de mayores, en la residencia La Molineta en Petrer hay 30 usuarios positivos y cinco trabajadores y en la residencia Domus Vi Elda 30 positivos entre trabajadores y usuarios.

Por último, en el Hospital de Alcoi hay 19 hospitalizados y tres en la UCI y en la Plana de Castelló hay ingresados 2 en UCI y 28 ingresados en planta con Covid.

PETICIÓN DE CESE DEL GERENTE DE URGENCIAS DE LA RIBERA

Por otra parte, el Comité de empresa del departamento de La Ribera, en un escrito firmado por "la práctica totalidad" de los médicos de Urgencias del Hospital de La Ribera y presentado ante la gerencia y conselleria, ha pedido la destitución del jefe de sección de este servicio por "falta absoluta de previsión y dimensión" de la plantilla.

Asimismo, señala que "el exceso de horas trabajadas acumuladas en estos últimos meses conducen a un conflicto laboral por sobrepasar los máximos anuales", y que los cambios de turno se comunican con mínima antelación. Por último, han afirmado que a día de hoy sigue "sin cumplirse el doble circuito" y hay "puntos calientes de contacto de pacientes sospechosos o con confirmados con otros" que no guardan relación con este virus.