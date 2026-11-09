UGT PV y CCOO PV llaman a secundar la huelga y rechazan que sea electoralista: "Tiene unos motivos muy justificados"

Voluntarios durante el reparto de información sobre la huelga general del 11N, en la entrada de la Estación Norte, a 3 de noviembre de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT PV y CCOO PV han llamado a secundar la huelga general y manifestarse en las calles este miércoles 11 de noviembre, han rechazado que la convocatoria sea "electoralista", como sostienen desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y partidos como el PP, y han asegurado que tiene "unos motivos muy justificados" como el gran problema de acceso a la vivienda o el incremento de los precios.

Así lo ha señalado los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, Tino Calero y Ana García, respectivamente, tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la Delegación de Gobierno. Previamente, el representante del Ejecutivo central ha mantenido un encuentro con el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

De un lado, Calero ha subrayado la necesidad de garantizar "que todos los trabajadores y trabajadores y el conjunto de la ciudadanía puedan ejercer su derecho a la huelga con absoluta tranquilidad y también participar en las concentraciones y manifestaciones que se desarrollan a lo largo del 11 de novembre", que será una jornada "muy importante", a la que llaman "no solo a los trabajadores", sino también al "conjunto de la ciudadanía", así como a los desempleados, los pensionistas y los estudiantes.

"Lo que queremos es que esta jornada sea reivindicativa, pero evidentemente que todo el mundo pueda participar con la garantía de que no tendrá limitaciones para ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la huelga. Los trabajadores, durante 364 días, pueden ejercer su derecho al trabajo y lo que queremos en este día es que puedan ejercer su derecho a la huelga con absoluta tranquilidad", ha continuado el secretario general del UGT PV.

Dicho esto, ha rechazado que la convocatoria sea "electoralista", como sostiene la patronal, y ha argumentado que tiene "unos motivos muy potentes y justificados que están relacionados, evidentemente, con el gran problema de acceso a la vivienda que tiene nuestro país, pero también vinculados, lamentablemente, a la situación que están sufriendo miles de trabajadores y muchas personas que no llegan a final de mes por los incrementos de los precios".

QUIEN PIENSE QUE ES ELECTORALISTA "NO TIENE ARGUMENTOS"

"Para nosotros, es una convocatoria absolutamente justificada. No es electoralista", ha sostenido Calero, que ha deslizado que, quien piense de esa manera, igual "es porque no tiene argumentos para poder contraponer lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, que es la necesidad de repensar nuestro modelo de crecimiento para que los trabajadores no sean cada vez más pobres y puedan acceder a una vida y a una vivienda digna".

Mientras, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha llamado a la movilización y a participar en las manifestaciones convocadas el 11N "a lo largo y ancho" de la Comunitat Valenciana. "Tiene que ser una jornada de lucha, en este caso por unos derechos que consideramos que están siendo un poco maltrechos por parte de patronales y por parte de gobiernos", ha deslizado.

"SOBRAN MOTIVOS" PARA HACER HUELGA

Además, ha considerado que "sobran motivos para hacer huelga el 11 de noviembre". "Aquellos que pueden decir que si es una huelga política, electoral, etcétera, es una huelga que quiere mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora", ha defendido, al tiempo que ha replicado a las patronales "que tienen que incrementar los salarios y repartir la riqueza que la clase trabajadora estamos generando, porque está habiendo récord de beneficios empresariales año tras año desde que acabó la pandemia".

"Lo único que estamos pidiendo es que se reparta por la vía de los salarios y de la reducción de la jornada y por la vía de la reducción de los precios esa riqueza que estamos generando", ha añadido.

El otro "gran eje" de cara a la huelga general del 11N es la "reivindicación social" de la vivienda, "que es una extracción de rentas del trabajo para las rentas del capital". "Se está sacando el 40 al 50% de los ingresos de las familias para que vayan a los de unos pocos de inversores y especuladores", ha denunciado. Por todo ello, ha confiado en que este miércoles sea una jornada de "lucha histórica" pero "pacífica y con toda la normalidad del mundo" y ha apelado al conjunto de la ciudadanía.

Sobre el hecho de que el presidente de la CEV haya aludido a supuestas "zonas calientes" más problemáticas el 11N, García ha asegurado que por parte de las organizaciones sindicales no va a ser así y ha esgrimido que simplemente facilitan "una serie de instrucciones" a sus compañeros.

"Hablamos de dar información para que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga, que es un derecho fundamental. Por lo tanto, por nuestra parte, no va a haber en principio ningún tipo de zona ni caliente ni nada por el estilo", ha precisado. No obstante, ha deslizado que, "a veces, hay gente que no son de nuestras organizaciones que pueden tener algún tipo de exaltación".

ATAQUE A LA CEV

Por otro lado, sobre el ataque a la fachada de la sede de la CEV, que este lunes ha amanecido vandalizada con pintura roja, Ana García ha asegurado que en ambas organizaciones sindicales condenan "cualquier tipo de vandalismo o de violencia a cualquier edificio público, a cualquier empresa o a cualquier centro de trabajo".

"Nosotros lo que hacemos son piquetes informativos, no hay que denostar la palabra piquete, que parece que va con una connotación negativa. Nosotros solo hacemos piquetes informativos para entregar nuestras octavillas con todas las reivindicaciones laborales y sociales. Por lo tanto, sí, condenamos cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de vandalismo", ha reiterado.