Usuarios de Cercanías, "perdidos" e "indignados" ante la limitación de trenes en Fallas

Varias personas hacen cola para coger un bus lanzadera en el exterior de la estación de cercanías de Albal, a 13 de marzo de 2026. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Usuarios de la red de Cercanías que este viernes se han visto afectados por la limitación de la llegada de trenes a la Estació del Nord de València aseguran que se han sentido "perdidos" y lamentan "las molestias" causadas por esta situación.

Así lo han expresado a Europa Press algunos de los viajeros que han utilizado las lanzaderas facilitadas por la Generalitat para poder desplazarse desde la Estación de Albal hasta la capital tras la polémica entre Renfe y el Ayuntamiento de València a cuenta del tráfico ferroviario durante la semana de Fallas.

Este enfrentamiento ha surgido a raíz de la decisión adoptada por la compañía, a partir de la petición que el Ayuntamiento lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las fiestas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur de la provincia en la estación de Albal (Valencia), a 15 kilómetros de la capital valenciana.

Desde la Generalitat han subrayado que la decisión de activar estas lanzaderas se ha tomado por "la decisión de Renfe de mantener la interrupción en la llegada de trenes de Cercanías a la Estació del Nord de València, entre las 13.00 y las 15.00 horas, desde el 13 hasta el 19 de marzo". De este modo, durante el día de hoy, las líneas C1 y C2 han finalizado su recorrido en la estación de Albal. Esta tarde, se ha convocado en el Ayuntamiento una Junta de Seguridad sobre esta situación.

En uno de estos autobuses procedentes de Albal con destino ala estación Torrent Avinguda ha viajado Carla, que ha relatado a Europa Press que se dirigía a su trabajo en València y, tras la suspensión de la llegada de trenes a dicho destino, ha tenido que cambiar su itinerario completamente: "Estoy perdida, no sé qué línea de metro tengo que coger".

Asimismo, la viajera ha reprochado la "falta de información por parte de las autoridades" y ha afirmado que las personas "se están guiando porque están preguntando a otra gente, porque no sabemos qué tenemos que hacer".

En esta línea, a Linda también le han afectado los transbordos ya que tenía que llevar a su hijo pequeño a una cita médica: "Iba a llegar temprano y ahora quizá llegaré unos 40 minutos tarde". "Tomé un tren hace dos días y no había información con respecto a este cambio de horarios", ha asegurado y ha añadido que "también ha supuesto una molestia para mi hijo porque él está acostumbrado al recorrido habitual del tren y no a estar yendo de un lugar a otro y se pone muy inquieto".

"HE AVISADO A LOS JEFES PERO NO SÉ A QUÉ HORA VOY A LLEGAR"

Ana se hallaba "indignada": "Me han hecho comprar otro billete para irme a Paterna y tengo que hacer un transbordo para ir al Hospital Universitario de la Ribera a trabajar. He avisado a los jefes pero no sé a qué hora voy a llegar", ha remarcado.

Además, ha contado que "no sabía nada del cambio de horarios" y ha opinado que "podrían haber puesto un autobús directamente para que la gente vaya donde tenga que ir, y no hacer la cochinada de tener que hacer otro trasbordo y encima cobrarme otros billetes".

José y su hijo iban rumbo a València centro: "Nos hemos subido en Albal y ahora nos han dejado aquí para que nos busquemos la vida". "Todos los años ha habido Fallas y aglomeraciones, pero lo que ha pasado este año no lo entiendo".

LA ATMV AGRADECE COLABORACIÓN CIUDADANÍA

Por su parte, en la primera jornada de este servicio, el gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), José Antonio Moreno, ha agradecido a los ciudadanos "la colaboración que han tenido planificando sus viajes por contar con el servicio adicional de transporte que se ha habilitado en este corredor debido a la decisión de Renfe de dejar sus trenes en Albal, a 15 kilómetros de la ciudad".

Asimismo, ante "las restricciones impuestas por Renfe", la Generalitat recuerda que ha diseñado dos rutas alternativas: una para conectar con la red de Metrovalencia en la estación de Torrent Avinguda, y otra en el entorno del barrio de La Torre, en València, para enlazar con la red de autobuses urbanos de la EMT. "Eso está permitiendo que la demanda de los usuarios que están utilizando estos servicios esté siendo atendida con toda normalidad y sin ninguna alteración", ha asegurado el gerente de ATMV.

El dispositivo se mantendrá activo mientras se mantenga la actual planificación ferroviaria y se replegará en el caso de que los trenes de Cercanías vuelvan a llegar con normalidad a la Estació del Nord.

LÍNEAS DE CONEXIÓN

El operativo, ideado por la ATMV, incluye dos servicios de lanzadera que canalizarán a los viajeros hacia puntos con mayor conectividad del transporte público.

Por un lado, la línea Albal - Metro Torrent Avinguda funcionará aproximadamente entre las 13.10 y las 14.40 horas, con varias salidas escalonadas que trasladarán a los pasajeros hasta la estación de metro. "Gracias a esto, los usuarios de Cercanías podrán hacer transbordo en Torrent Avinguda, punto de final de línea y acceso a la red de Metrovalencia, para continuar su desplazamiento hacia València".

Por otro lado, la lanzadera Albal - La Torre (EMT) "facilitará la conexión con la red de autobuses urbanos de València, permitiendo un acceso más cómodo al área metropolitana y al centro de la ciudad".

Desde la ATMV se ha aconsejado "planificar los desplazamientos en otros horarios y considerar alternativas", como el servicio habilitado por Metrovalencia, que ofrece estacionamiento gratuito en la nueva estación de València Sud, con 536 plazas. De este modo, los usuarios pueden acceder en vehículo, aparcar y desplazarse hasta el centro de la capital de forma "cómoda, rápida y sostenible".