La UV presenta la edición crítica de las Trobes, primer libro impreso en lengua románica de la península

Archivo - Edición de Les Trobes - UV - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Histórica de la Universitat de València (UV) presenta el libro 'Obres o trobes en llaors de la Verge Maria (València, 1474). Estudi i edició crítica', de Antoni Ferrando Francés, una publicación que recupera y contextualiza una de las joyas "más valiosas" del patrimonio bibliográfico valenciano: el primer libro de carácter literario impreso en lengua románica de la península ibérica, una pieza "excepcional" de la imprenta valenciana y europea de la que la UV conserva el único ejemplar conocido.

El acto se celebrará este martes a las 19.00 horas en la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica, en el Centre Cultural La Nau. Intervendrán Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València; Cristina Tomás, directora del Servei de Biblioteques i Documentació; Laia Miralles, profesora del Departament de Filologia Catalana, y el propio autor del estudio y edición crítica, Antoni Ferrando Francés.

El libro, coeditado por la Biblioteca Histórica y Publicacions de la Universitat de València (PUV) dentro de la serie Inutilitas Librorum, constituye la primera edición crítica completa de las Trobes, el incunable impreso en València por Lambert Palmart en el año 1474.

La obra original marca un "hito decisivo" en la historia cultural europea: simboliza la llegada de la imprenta de tipos móviles a la Corona de Aragón y convierte a València en una de las primeras ciudades del continente en incorporar esta revolución tecnológica.

El autor del presente estudio -catedrático emérito de la UV-, ofrece la oportunidad de profundizar en la historia y la trascendencia cultural de esta obra mediante un análisis de las composiciones poéticas --escritas en su mayoría en valenciano- -que se presentaron al certamen literario de 1474 dedicado a la Virgen María, así como de las circunstancias de su impresión.

El libro evidencia el "gran dinamismo cultural y literario" de la Valencia del siglo XV, en pleno Siglo de Oro Valenciano, y aporta nuevos datos sobre los autores, los organizadores y el contexto histórico del certamen; revisa las circunstancias de la impresión y corrige numerosos errores tipográficos derivados de los inicios de la imprenta.

Además, la edición moderniza la grafía de los textos, incorpora una extensa anotación filológica e incluye el facsímil completo del incunable, lo que convierte el libro en una herramienta "de gran valor" tanto para especialistas como para el público general interesado en la historia de la lengua y de la cultura valencianas.

Durante la presentación, se podrá contemplar el ejemplar original de las Trobes, una pieza excepcional del patrimonio bibliográfico que se custodia en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València.