València se acerca a los bosques de Finlandia: el primer vuelo directo permite descubrir el país de los lagos

Bosques y lagos en la región de Tampere, Finlandia - VISIT TAMPERE / LAURA VANZO

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer vuelo directo entre València y Helsinki, que ha estrenado Finnair este mes de abril, coloca, a solo cuatro horas de viaje, los bosques y lagos de Finlandia al alcance del viajero valenciano. En una misma escapada se pueden encadenar la arquitectura y los museos de la capital con el vapor de las saunas de Tampere y los paisajes navideños de Laponia.

Más del 70 por ciento de Finlandia está cubierta por bosques y el país cuenta con cerca de 190.000 lagos. Al sumarse la nieve de invierno, el sol de medianoche en verano y la posibilidad de ver auroras boreales, Finlandia se convierte en un destino que cada vez atrae más turistas españoles, con precios además más asequibles que otros países nórdicos.

El director regional de Finnair para el sur de Europa, Geoffrey Carrage, recomienda a los viajeros "disfrutar de la región de los lagos durante el verano o de la vida apacible de una cabaña finlandesa con sauna, nadar en el lago, pescar y crear recuerdos inolvidables rodeado de la naturaleza virgen". "Por supuesto, si vienes durante la estación de invierno, puedes visitar Laponia para conocer a Papá Noel y emprender aventuras árticas. Hay muchos lugares donde esquiar y probar el trineo para perros", ha destacado.

Helsinki es una capital europea moderna con una particular cercanía a la naturaleza. En ella el visitante puede pasear por barrios de estilo art noveau y conocer la obra del arquitecto finlandés Alvar Aalto. El Ateneum, en el centro de la ciudad, cuenta con la mayor y más antigua colección de arte de Finlandia, mientras Kiasma ofrece arte contemporáneo y vida cultural.

Además, el archipiélago de Helsinki está formado por más de 300 islas y ofrece desde playas de arena y localidades costeras hasta bosques. En ferri se puede llegar a islas como Suomenlinna, Vallisaari y Lonna.

TAMPERE, CAPITAL MUNDIAL DE LA SAUNA

A menos de dos horas en tren del aeropuerto de Helsinki, los viajeros valencianos pueden descubrir una de las joyas que ofrece Finlandia: Tampere, conocida como la capital mundial de la sauna, rodeada de lagos y bosques y con una oferta de naturaleza que ofrece actividades todo el año.

La sauna es mucho más que un ritual de bienestar para sus ciudadanos. Ocupa un lugar central en su vida social, en sus tradiciones familiares y en su cotidianidad. Las saunas son un punto de encuentro intergeneracional donde crear comunidad, presentes en prácticamente todos los edificios residenciales y hogares.

"Tampere tiene la mayor cantidad de saunas de acceso público de Finlandia, más de 70 ahora mismo, y también la sauna pública más antigua que todavía ofrece sus servicios, que data de 1906 y este año cumple 120 años", resalta el responsable de turismo de Visit Tampere, Tuomas Paloniemi. Así, la oferta abarca desde la moderna y urbana Sauna Restaurant Kuuma hasta la tradicional sauna del paraje Tahmelan Huvila, donde se puede experimentar el ritual que se ha transmitido de generación en generación entre masajes de ramas de abedul y cánticos.

Otro de los atractivos que más distingue a Tampere son sus lagos y su naturaleza. Hay cientos de hectáreas de bosques a pocos minutos en coche del centro de la ciudad. En invierno, el patinaje sobre hielo, los trineos y las pistas forestales de ski toman el paisaje, pero a partir de abril ya se puede disfrutar de las actividades de verano.

Por ejemplo, se puede dar un paseo en canoa --adaptado a todos los niveles-- por el lago Näsijärvi con Hiking Travel Hit o recoger bayas y frambuesas como un auténtico finlandés. En este país, esta es una actividad tan arraigada que por Ley se ha establecido el derecho de cualquier persona a poder recoger bayas en cualquier bosque, público o privado.

"Desde la calle principal, en dos minutos puedes estar en un lago, montar en canoa o en barco, o nadar en pleno centro de la ciudad", donde hay zonas habilitadas para el baño, ha detallado Paloniemi, quien destaca la reserva natural de Pyynikki a solo diez minutos en coche del centro. En su torre de observación no solo hay una de las vistas panorámicas más famosas de la ciudad, sino que también se venden unos dónuts que tienen fama de ser los mejores de Finlandia.

Muy cerca, en el pintoresco barrio de Pispala, una ladera salpicada de casitas de madera de colores, se encuentra Pyykkimetta park, ubicado en el punto más estrecho de Tampere y en el que se pueden contemplar los dos lagos principales a la vez, Näsijärvi y Pyhäjärvi. En este barrio vivían a principios de siglo XX escritores y músicos y todavía queda parte de esa comunidad artística.

Tampere creció en torno a los rápidos de agua de Tammerkoski que unen los dos grandes lagos. La fuerza mecánica del agua marcó su origen industrial, un pasado que Tampere exhibe con orgullo en el Museo del Trabajo Werstas, que preserva la memoria obrera de la ciudad y, especialmente, de sus trabajadoras. Hoy, las antiguas fábricas de algodón de ladrillo rojo, que desde principios del siglo XIX fueron motor de la ciudad, se han transformado en cafés, galerías de arte y cines.

Para descubrir la gastronomía local, se puede visitar el mercado de comida más grande de los países nórdicos, Tampereen Kauppahalli, un espacio protegido que este verano cumple 125 años. Aquí se pueden degustar desde dulces finlandeses como el pastel carelio hasta las salchichas negras 'mustamakkara' que ofrece la parada de Tapolan, pasando por el producto local de la quesería Juustosoppi, con 29 años de historia, y los auténticos platos tradicionales del restaurante 'Mummola' ('casa de la abuelita').

Por otro lado, Tampere es Capital Europea del Turismo Inteligente 2026. La ciudad emplea modelos predictivos para saber cuánta gente va a visitarla en determinada fecha. Con esta información, disponible para cualquier persona a través de una app, los restaurantes pueden planificar cuántos ingredientes comprar o reforzar su servicio en picos de demanda para evitar colas.

Además de las saunas y la naturaleza, la vida en Tampere también gira alrededor de la música en directo y las salas de conciertos, hasta el punto de contar con su propio género de rock autóctono, el conocido como Mansrock -- toma el nombre de 'mans' porque Tampere se conoce como la Manchester de Finlandia--.

LAPONIA

Otra de las puertas que abre el nuevo vuelo directo es la de Laponia, conectada por tren al aeropuerto de Helsinki y Tampere. Este destino, especialmente popular en invierno, ofrece una estampa ártica de renos, nieve y auroras boreales, estas últimas con un poco de suerte si se visita la región de agosto a abril.

Papá Noel es el habitante más famoso de esta zona septentrional y tiene su residencia oficial en Rovaniemi, donde se le puede visitar todo el año acompañado de sus elfos. En Laponia también se puede conocer a los samis, una población indígena muy vinculada a la naturaleza cuya cultura se puede descubrir de forma respetuosa en lugares como Siida y Sajos.