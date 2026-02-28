València disparará más de siete toneladas de pólvora estas Fallas: 19 'mascletaes', ocho espectáculos y dos castillos

Archivo - Imagen de archivo de la reparación para una mascletà en la plaza del Ayuntamiento. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

València disparará más de siete toneladas de pólvora estas Fallas en la plaza de L'Ajuntament, en los castillos que se celebran en el Pont de Montolivet y en varios espectáculos pirotécnicos.

En total, el Ayuntamiento disparará 19 'mascletaes' en la plaza de L'Ajuntament, ocho espectáculos nocturnos, 'L'Alba de les Falles', dos castillos de fuegos artificiales, un cierre de la 'Cavalcada del Foc', la 'Nit del Foc' y la 'Nit de la Cremà', tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Son, en total, 7.002,18 kilos de material pirotécnico reglamentado, de los que 3.465,11 se dispararán en las 'mascletaes' del mediodía en la Plaza de l'Ajuntament.

Por orden cronológico, los espectáculos pirotécnicos previstos por el Ayuntamiento comienzan este sábado con un espectáculo nocturno, en la Plaza de l'Ajuntament, a cargo de Pirotecnia Peñarroja, que quemará 91,95 kilos en 352 segundos. El domingo, 1 de marzo, se celebrará una 'mascletà' a cargo de Pirotecnia Peñarroja, con un total de 141,383 kilos en 352 segundos. También mañana se vivirá un espectáculo nocturno, organizado por Pirotecnia Crespo, en el que se lanzarán 98,810 kilos en 545 segundos.

El lunes será turno de Pirotecnia Hermanos Sirvent, con 109,79 kilos repartidos en 383 segundos; el martes, Pirotecnia Alto Palancia será la encargada de tirar la 'mascletà', de 190,33 kilos esparcidos en 405 segundos. El miércoles, la 'mascletà' correrá a cargo de Pirotecnia Dragón, que prevé quemar 160,86 kilos en 330 segundos. Pirotecnia Zaragozana, el jueves, lanzará 90,07 kilos en 330 segundos. En cuanto al viernes, 131,35 kilos en 450 segundos, de Pirotecnia Pibierzo harán vibrar la plaza. Por la noche, lanzarán 111,774 kilos en 630 segundos, en el espectáculo nocturno.

El fin de semana será turno de Pirotecnia Nadal Martí al mediodía, que quemará 194,25 kilos en 383 segundos; la noche del mismo sábado, Pirotecnia Tomàs tiene preparados 89,11 kilos para el espectáculo nocturno, que tiene una previsión de 420 segundos. El domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá una 'mascletà' a cargo de Pirotecnia Martí con 146,31 kilos en 345 segundos. El mismo domingo, por la noche, lanzarán 98,33 kilos en unos 415 segundos.

Así las cosas, para la nueva semana, arrancará Pirotecnia Arcoiris el lunes con 160,29 kilos en 434 segundos. El martes será turno de Crespo, que tiene preparada una 'mascletà' con 200 kilos de pólvora repartidos en 420 segundos. El día siguiente, Pirotecnia Tomàs será la encargada de quemar 132,15 kilos en 340 segundos. El jueves se vivirá una 'mascletà' de 242 kilos en 320 segundos a cargo de Pirotecnia Alpujarreña; por la noche deleitarán a los asistentes con un espectáculo nocturno, de 39,98 kilos de pólvora en 224 segundos. El viernes también habrá doble sesión, Pirotecnia Vulcano, al mediadía, quemará 214,47 kilos en 385 segundos, por la noche, el espectáculo correrá a cargo de Pirotecnia Arcoiris, que tienen preparados 92,63 kilos para 560 segundos.

El fin de semana, el último de las Fallas 2026, comenzará con la 'mascletà' de Pirotecnia Aitana: 274 kilos en 360 segundos; por la noche, el espectáculo correrá a cargo de Pirotecnia Tamarit, que lanzará 165 kilos en 297 segundos. En cuanto al domingo, la 'mascletà' --de 233,27 kilos y 320 segundos-- la disparará Pirotecnia Valenciana, mientras que 'L'Alba de les Falles' corre a cargo de Pirotecnia Vulcano, que tiene previstos 272,35 kilos de pólvora para quemar en unos 540 segundos.

ÚLTIMA SEMANA

La última semana de Fallas 2026 la abrirá Pirotecnia Tamarit, con una 'mascletà' 216 kilos y 353 segundos. Ese mismo lunes, el 16 de marzo, habrá un castillo de fuegos artificiales en el Pont de Montolivet, con un total de 695,11 kilos en 939 segundos a cargo de Pirotecnia Mediterráneo. El martes, al mediodía, en la Plaza de l'Ajuntament, hay cita con Pirotecnia Mediterráneo, que ha previsto una 'mascletà' de 225,69 kilos de pólvora repartidos en 450 segundos; por la noche, en el Pont de Montolivet, Pirotecnia Zaragozana lanza un castillo de fuegos artificiales de 503,43 kilos repartidos en 900 segundos.

El miércoles, 18 de marzo, penúltimo día de Fallas, la 'mascletà' de mediodía, que se vivirá en la Plaza de l'Ajuntament, corre a cargo de Pirotecnia Caballer FX, que quemará 182,52 kilos de pólvora en 319 segundos. La Nit del Foc --que se vivirá en el Pont de Montolivet-- será disparada por Pirotecnia Valenciana, que tiene preparados 954 kilos para un total de 1.020 segundos.

En cuanto al 19 de marzo, el último día de Fallas, la 'mascletà' será disparada por Pirotecnia Hermanos Caballer, que quemarán 220,38 kilos de pólvora en unos 345 segundos. Sobre el cierre de la 'Cavalcada del Foc' --que se vivirá en la calle de la Pau y Porta de la Mar-- la Pirotecnia Vulcano tiene listos 49,648 kilos en 300 segundos. Dicho esto, para la 'Nit de la Cremà', Pirotecnia Hermanos Caballer, en la Plaza de l'Ajuntament, cuenta con 274,95 kilos de pólvora para repartir en 500 segundos.

"AMENAZAN CON SORPRENDER"

En una comparecencia este viernes ante los medios de comunicación, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha recordado que este domingo, 1 de marzo, comienza el calendario oficial de 'mascletaes' de las Fallas de 2026.

"Las 'mascletaes' este año van a ser históricas", ha señalado la primera edil, que ha apuntado que "los pirotécnicos están en su año del Simposio Internacional de la Pirotecnia en València" y ha destacado que le consta "que van a lucirse" en estos disparos. "Amenazan con sorprender", ha afirmado la responsable municipal.