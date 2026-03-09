Una veintena de salas valencianas se unen a 'Cap Butaca Buida' y proclaman que el teatro es un "bien esencial"

Presentación en València de la campaña 'Cap butaca buida' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de salas de la Comunitat Valenciana se unen a la campaña 'Cap Butaca Buida', una iniciativa impulsada por el sector escénico que el próximo 21 de marzo invita a los espectadores a llenar las salas para disfrutar y reivindicar que el teatro es "mucho más que entretenimiento, es un espacio de encuentro, de reflexión y un bien cultural esencial".

Así se ha puesto de relieve en la presentación de 'Cap Butaca Vacía 2026', que ha tenido lugar en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Al acto han asistido la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora; el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca) y portavoz de la iniciativa, Toni Albaladejo, y la presidenta de la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid), María Ángeles Fayos.

Después de una primera participación "testimonial" en 2025, la Comunitat Valenciana cuenta este año con 20 teatros públicos y privados adheridos --de los que 17 se encuentran en la ciudad de València--, "un dato que evidencia el fuerte compromiso del tejido escénico valenciano con esta jornada de reivindicación del teatro como bien cultural esencial", ha subrayado Fayos en representación de Avetid, entidad que coordina esta adhesión colectiva a la Comunitat.

En concreto, los espacios que participan en este proyecto son el Teatre Arniches d'Alacant; el Palau de Congressos de Peníscola y el Teatre Principal de Castelló, i en València, Artea Espai, Sala Carme Teatre, Teatro Circulo, Teatro La Estrella (Sala Petxina i Cabanyal), Teatro Flumen, Espai Inestable, La Maquina, La Mutant, Teatro Olympia, Teatre Patraix, La Rambleta, Teatre Rialto, Sala Russafa, Teatre Talia, Teatre El Musical (TEM) y Sala Big Bang.

La programación incluye propuestas como 'La noche de Succo', 'El aguante', 'Menospausia', 'El tamaño (del amor) importa', 'Tributo', 'El agua de Valencia, 'Mapache', 'Si alguna vez hubo un nosotros o Woman On Black'; producciones musicales como 'Goya. La melodía de una leyenda' o 'La ópera de los tres centavos', y formatos hibridos y de proximidad, entre las que figuran 'Un encuentro más allá de las canciones', "Cuerdas y voces' o 'Salve monstera'.

No faltarán la danza y la creación contemporània, con piezas como las de (Re)Migrats Dansa, 'Mata baja o 'The Death at the Club'; y espectáculos familiares, como 'Los tres cerditos', 'Ratones de colores' y 'Boira'.

VERTIENTE SOLIDARIA

La campaña presenta una vertiente solidaria, puesto que una parte de la recaudación se destinará a The Freedom Theatre, un centro cultural educativo del campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, que utiliza el teatro y las artes como herramienta de desarrollo comunitario. Las localidades para a la edición 2026 se pueden adquirir en línea en www.capbutacabuida cat.

Toni Albaladejo ha recordado que este proyecto se inició hace tres años en Cataluña con una idea "muy clara: llenar los teatros el mismo día con una acción colectiva". El objetivo, ha enfatizado, es "activar la asistencia a los teatros y visibilizar la fuerza del sector mostrando la gran diversidad de propuestas".

En este tiempo, el balance ha sido "muy positivo con un crecimientos sostenido" y a día de hoy "contamos con 242 teatros", ha dicho este portavoz, que confía en que esta cifra "emocionante" puede aumentar aún más en València.

Por su parte, María José Mora ha remarcado que para el IVC era "imprescindible" sumarse a esta iniciativa. "Creemos firmemente en la necesidad de establecer sinergias, sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente en proyectos que refuerzan el papel de las artes escénicas en nuestra sociedad".

"Además, hemos querido que nuestra participación tenga un sello común: las cuatro propuestas con las cuales participamos en las tres provincias son de creación valenciana, poniendo así en valor el talento, la capacidad creativa y la solidez de nuestras compañías y profesionales", ha agregado.

'Cap Butaca buida' es una iniciativa impulsada por Adetca y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marco del I Plan de impulso del Teatro de Cataluña 2023-2026, y cuenta con la colaboración de teatros, ateneos, centros cívicos, productoras y compañías adheridas, así como del conjunto de la profesión.

En su tercera edición, el proyecto entra en la recta final con una cartelera en constante crecimiento que suma ya unos 266 espectáculos y 302 funciones, cifras que pueden aumentar hasta su celebración.

Asimismo, amplía su alcance territorial con la incorporación de Andorra y Buenos Aires, Y refuerza su presencia fuera de Cataluña con un aumento de la participación en la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares.