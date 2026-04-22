Wizz Air aumenta en Valencia un 61% con nuevas rutas a Londres y Turín y más frecuencias a otros destinos

Archivo - Avión de Wizz Air - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air prevé aumentar su capacidad en el aeropuerto de Valencia un 61% durante este año, en el que operará un total de 15 rutas desde Manises a siete países y añadirá frecuencias en otros enlaces. Entre estas rutas figuran dos nuevas: la de Londres-Luton, estrenada a finales de marzo, y la de Turín que se iniciará el próximo 15 de septiembre.

Esta oferta supone la mayor presencia en Valencia de la aerolínea húngara desde que opera en ella. "Tenemos planes de tener más rutas y frecuencias desde Valencia o a Valencia", ha avanzado el portavoz de la compañía, Andras Rado, en la presentación de sus rutas para 2026 desde Manises, acompañado por el responsable de conectividad aérea de la fundación Visit València, Miguel Ángel Pérez.

En concreto, se incrementarán las frecuencias entre Valencia y destinos como Budapest, Cracovia, Roma-Fiumicino o Milán-Malpensa. Estas dos últimas son "muy populares" tanto para los italianos como para los valencianos.

En cuanto a las nuevas rutas de 2026, la de Londres-Luton, se estrenó el pasado 29 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano, con cinco vuelos semanales (lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos). A partir de octubre, los vuelos pasarán a ser diarios.

La nueva ruta hacia Turín se estrenará el próximo 15 de septiembre, en coincidencia con la apertura de la nueva base de operaciones de Wizz Air en la ciudad italiana. Habrá cuatro vuelos semanales (martes, jueves, sábados y domingos) y se mantendrá para la temporada de invierno 2026-2027 con las mismas frecuencias.

A esta oferta desde Valencia se suma la nueva ruta desde el aeropuerto de Alicante-Elx que la aerolínea húngara operará hacia Venecia a partir del 15 de septiembre con tres vuelos semanales (martes, jueves y sábados).

Por parte de la fundación Visit València, el responsable de conectividad aérea, Miguel Ángel Pérez, ha destacado que llevan más de diez años colaborando con Wizz Air, en los que han conseguido "convencerles" de que abrieran rutas desde Manises a ciudades como Budapest o Varsovia.

En general, según ha apuntado, Visit València prevé que la capacidad de vuelos de este verano desde Manises aumente un 10%, con Italia un año más a la cabeza de los destinos que ofrece y con Reino Unido con un destacado incremento del 47% este año.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Respecto a la ampliación del aeropuerto de Valencia, proyectada por Aena en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, el responsable de Visit València ha admitido que es necesaria para "seguir creciendo", aunque ha remarcado que no necesariamente para "traer más aviones, porque aún quedan huecos o 'slots' (franjas horarias para aterrizar o despegar) en la terminal", sino para "mejorar los servicios" de los pasajeros como los asientos.

"Soy el primero que reivindico tener más, pero tenemos que tener amor propio y valorar ciertas infraestructuras", ha dicho tras recordar que Metrovalencia está "a cien metros de los aviones" en las instalaciones de Manises, algo que cree que valoran mucho los turistas en comparación a otras ciudades.

El portavoz de Wizz Air, preguntado por la ampliación del aeropuerto de Valencia, se ha limitado a afirmar que están a favor de mejorar la experiencia para los usuarios y que colaboran con los responsables de estas instalaciones para que sea así.

PREVISIONES PARA ESPAÑA E HITOS

En cuanto a las previsiones para el conjunto de España, Wizz Air prevé alcanzar 13 millones de pasajeros este año gracias al estreno de 15 nuevas rutas durante 2026, lo que supone un incremento de su capacidad de un 34% en comparación al año pasado.

La aerolínea, que fletó su primer vuelo en 2004, destaca como hitos de sus más de 20 años de historia su flota de aviones "muy joven", de unos cuatro años de antigüedad, lo que supone menores emisiones contaminantes; la ocupación "muy alta" de sus aviones, de una media del 91% en 2025; su red actual de casi 200 destinos en más de 50 países, con 39 bases de operaciones en 19 estados --en España no la contempla por ahora-- y casi mil vuelos al día, o su plantilla de casi 10.000 trabajadores.

Su principal "fortaleza" siguen siendo los vuelos hacia Europa central y Europa del este, aunque en los últimos años ha estrenado rutas a países como Reino Unido, Alemania, Italia o España. También prevé renovar su flota de aviones en 2029 con una nueva tecnología que supondrá menores emisiones de dióxido de carbono.