Deloitte.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: Deloitte organiza el 'II ESG Leaders' Summit, un encuentro en el ámbito de la sostenibilidad que, bajo el título 'Desbloqueando el potencial para liderar la transición energética y la reindustrialización europea', y que reunirá al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar y la CEO de Cosentino, Pilar Cosentino o el director general del Gran Premio de Fórmula 1 Madrid, Luis García Abad. En el auditorio Beatriz (Calle de José Ortega y Gasset, 29, Madrid).

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación SERES presenta el Hub SERES de Huella Social. En el Congreso.

-- 10.00 horas: En Madrid, Aldeas Infantiles SOS presenta el informe "Enredados con las pantallas. Guía práctica para acompañar a la infancia y la adolescencia en una convivencia digital responsable". En el Consejo General de la Psicología de España (C/ Conde Peñalver, 45. 3ª planta).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación Civismo entrega el XIII Premio Sociedad Civil a la periodista Ketty Garat, adjunta al director de The Objective. En el Auditorio de la Fundación Renta4 (Paseo de la Habana, 74).

-- 11.30 horas: En Madrid, Forética celebra el 'IV Nature Business Ambition Forum: objetivo Nature Positive', evento organizado en el marco de la iniciativa Nature Business Ambition. En el Espacio Rastro Madrid (C/ de San Cayetano, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, jornada 'El sector biotecnológico innovador y su papel en la autonomía estratégica', que organiza la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Pº de la Castellana, 162.

-- 12.30 horas: En Madrid, el Consejo de Estado organiza el acto "Avances y desafíos en la protección jurídica de los derechos de las mujeres", con la presencia de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la presidenta del Congreso de los Diputados, Françina Armengol; y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras. En la sede del Consejo de Estado (c/ Mayor, 79) y online.

-- 16.30 horas: En Madrid, Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía celebran el V Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales con el lema "Apartheid de género en Afganistán". En Paseo de Recoletos, 13.