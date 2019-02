El blues de Beale Street triunfa en los Independent Spirit Awards 2019

Actualizado 24/02/2019 15:01:08 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Como marca la tradición, antes de los Premios Oscar cobran protagonismo los premios Independent Spirit para elegir a la mejor producción independiente con un presupuesto menor de 20 millones de dólares. La clara vencedora de esta edición ha sido El blues de Beale Street, dirigida por Barry Jenkins y premiada con tres premios Spirit a mejor película, mejor dirección y mejor actriz de reparto para Regina King.

Estos premios Spirit son los primeros, desde 2008, donde ninguna de las nominadas a mejor película tiene representación en la máxima categoría de los premios Oscar. Cuatro de las últimas cinco ganadoras de este premio se han coronado, posteriormente, como mejor película en los premios de la Academia. A pesar del dato, sí había presencia de algunos nominados a los Oscar que ganaron en su categoría, como Alfonso Cuarón con Roma en la mejor película internacional.

Ethan Hawke, por su papel en El reverendo se coronó como mejor actor protagonista, mientras que en la categoría femenina el premio fue para Glenn Close por su papel de Joan Castleman en La buena esposa. En los premios la mejor interpretación de reparto, además del premio logrado por King para El blues de Beale Street, Richard E. Grant ha logrado lo propio por su interpretación en ¿Podrás perdonarme algún día?

Esta es la lista completa de ganadores de los Independent Spirit Awards:

Mejor película: El blues de Beale Street

Mejor dirección: Barry Jenkins por El blues de Beale Street

Mejor ópera prima: Sorry to Bother You

Mejor actor protagonista: Ethan Hawke en El reverendo

Mejor actriz protagonista: Glenn Close en La buena esposa

Mejor actriz de reparto: Regina King en El blues de Beale Street

Mejor actor de reparto: Richard E. Grant en ¿Podrás perdonarme algún día?

Mejor dirección de fotografía: Sayombhu Mukdeeprom por Suspiria

Mejor guión original: Nicole Holofcener y Jeff Whitty por ¿Podrás perdonarme algún día?

Mejor primer guión: Bo Burnham por Eighth Grade

Mejor montaje: Joe Bini por En realidad, nunca estuviste aquí

Mejor documental: Won't You Be My Neighbor?

Mejor película internacional: Roma (México)

Premio The Truer Than Fiction: Bing Liu por Tablas rotas. Minding the Gap

Premio de los productores: Shrihari Sathe

Premio Someone to Watch: Alex Moratto por Sócrates

Premio The Bonnie: Debra Granik

Premio John Cassavetes: Jim McKay por En el Séptimo Día

Premio Robert Altman: Suspiria