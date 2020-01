Netflix lidera, por primera vez, las nominaciones a los Oscar con 24 candidaturas

Publicado 13/01/2020 17:27:21 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Netflix lidera, por primera vez en la historia, los premios Oscar con un total de 24 nominaciones. Entre los títulos que han encumbrado al servicio de streaming hasta este logro, destacan las diez candidaturas de 'El irlandés' y las seis de 'Historia de un matrimonio', ambos filmes aspirantes al galardón al mejor largometraje y al de mejor dirección.

En 2019, la compañía de Reed Hastings superó su propia marca al lograr 15 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, quedándose en segundo lugar como el sello con mayor número de candidaturas, detrás de Disney y Participant Media, que lideraron con 17 nominaciones ambas. En esta edición, detrás de Netflix se queda Sony, que aspira a 20 premios, gracias a películas como 'Érase una vez en... Hollywood', y en tercer lugar Disney, que opta a 16 galardones, en gran parte por títulos de Fox como 'Le Mans '66' o 'Jojo Rabbit'.

Aunque las predicciones anunciaban un amplio número de candidaturas para las películas de Martin Scorsese y Noah Baumbach, tras haber obtenido solo dos premios de los 34 a los que optaba en la pasada edición de los Globos de Oro, las quinielas prefirieron ser más conservadoras respecto al número de candidatas que la plataforma en streaming iba a tener en los premios de la Academia de Hollywood.

LOS PAPAS Y LA ANIMACIÓN

Junto con las diez nominaciones de 'El irlandés' y las seis de 'Historia de un matrimonio, se suman las tres candidaturas de la cinta británica 'Los dos papas', junto con las nominaciones de la española 'Klaus' y la francesa '¿Dónde está mi cuerpo?' al mejor filme de animación.

El servicio de streaming también se anota las nominaciones de 'American Factory' y 'The Edge of Democracy', ambas aspiran al Oscar al mejor largometraje documental, mientras que el 'Life Overtakes Me', nominado al mejor corto documental, es el título que le da a Netflix la candidatura número 24 en esta 92ª edición de los premios Oscar.

En la pasada edición de los premios de la Academia, gracias al filme 'Roma', Netflix dio el gran salto en los Oscar, logrando que la película de Alfonso Cuarón fuese una de las dos películas con mayor número de nominaciones, un total de diez. El largometraje mexicano obtuvo, finalmente, tres estatuillas.